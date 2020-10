Sono tanti i volti noti, tra cui Tiziano Ferro, che ieri hanno ringraziato Papa Francesco per le sue parole di apertura.

Ieri Papa Francesco si è reso protagonista di un’apertura della Chiesa senza precedenti.

Il Papa ha detto di essere favorevole alle unioni civili, cosa che fino ad adesso non si era mai sentita.

Anzi, la Chiesa tutta si è sempre mostrata restia nell’aprire il proprio mondo alla comunità omosessuale che si è sempre battuta per avere una risposta da quest’ultima.

Le parole del Santo Papa vengono fuori dal documentario, intitolato “Francesco”, andato in onda alla Festa del Cinema di Roma e sono pesanti come macigni perché sanciscono un radicale cambiamento.

Ecco cosa ha detto: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Frasi che danno un sospiro di sollievo a tutte quelle coppie di fatto che vivono nell’incertezza di avere un presente e un futuro con il proprio compagno/a.

Al momento la legge che tratta ciò è ferma in Parlamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Chissà se adesso grazie alle parole del Papa ci sarà la possibilità di vedere uno scioglimento si questa situazione.

Tutte le reazioni di Tiziano Ferro e di altri vip alle parole del Papa: grazie

Come si sa in Italia su questo aspetto stiamo molto indietro. In Francia le unioni civili sono presenti già da diversi anni, nonostante abbiano trovato vari ostacoli nel percorso.

Tanto che la Chiesa si è sempre mostrata contraria a questo disegno di legge fino ad adesso, condannandolo duramente.

Tuttavia le parole del Papa, pronunciate ieri, sanno di una rivoluzione culturale senza precedenti, tanto che stanno facendo il giro del mondo.

Così molti esponenti del mondo dello spettacolo hanno deciso di rispondere pubblicamente al Santo Padre, ringraziandolo di queste bellissime frasi.

Una delle reazioni più forti è stata quella di Tiziano Ferro che da anni si batte per avere gli stessi diritti di tutti.

L’artista non ha mai negato di essere un fervente cattolico e di aver sempre desiderato che la Chiesa, un giorno, potesse officiare il suo matrimonio con il marito.

Ecco il suo pensiero: “La compassione, la carità, la generosità, il conforto.⁣

Questo è sempre stato per me Dio.⁣ Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre”.

Insomma parole che hanno un senso di liberazione e finalmente possono gridare al mondo chi si è veramente. Del resto, ultimamente, in Italia si è parlato moltissimo di identità negate.

La più clamorosa tra tutte è quella di Gabriel Garko che ha fatto coming out solo qualche settimana fa, dopo aver tenuto nascosto il suo orientamento sessuale per più di vent’anni.

Dunque in un Paese democratico come il nostro questo tipo di libertà dovrebbero essere all’ordine del giorno, ma come è noto in Italia “la modernità” arriva sempre dopo.

Si spera che queste parole siano solo l’inizio di una lunga serie di libertà che è giusto che vengano riconosciute.

E voi unimamme che cosa pensate delle parole del Papa?

