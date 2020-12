Il gioco di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi con la figlia

I neo genitori, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, scherzano un poco con i fan attraverso i social. I due sono sempre più legati.

Una delle coppie più seguite sui social, un poco come i Ferragnez, sono sicuramente l’imprenditore Gianluca Vacchi e la compagna, la bellissima modella venezuelana Sharon Fonseca.

I due sono super felici per la nascita della loro prima figlia, Blu Jerusalema. Un parto non facile come ha raccontato la neo mamma in alcune stories passate. Tre giorni di attesa in ospedale per poi partorire con il cesareo.

Su instagram Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi scherzano con i fan

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sono neo genitori di una bambina che sicuramente sarà bellissima, per adesso non hanno mai mostrato il suo viso, poche le foto nelle quali è presente ed anche un ultimo video su Instagram la piccala Blu è di spalle avvolta in una copertina.

A chi somiglierà? Ancora non lo sappiamo, ma sia la Fonseca e sia Vacchi hanno pubblicato su Instagram un video nel quale i due scherzano con i fan su a chi somiglierà Blu quando sarà grande…il papà spera che prenda tutto dalla mamma, come dargli torto. Anche prima che la piccola nascesse, Vacchi aveva sperato che somigliasse alla madre: “Ti meriti tutto e di più, e spero che nostra figlia assomigli alla bellissima madre che ha. Ti amo“.

Alle loro spalle le foto di quando erano bambini, foto molto tenere. Lei identica ad adesso, mentre lui è molto cambiato con il passare degli anni.

Anche Sharon sul suo profilo ha pubblicato delle foto inedite di quando il miliardario era piccolo. Una serie di foto che lo ritraggono spensierato ed una dove abbraccia un cane, che conferma la sua grande passione per gli animali.

La modella ed imprenditrice sembra che si stia riprendendo bene dopo il parto cesareo. Lei stessa aveva raccontato di avere bisogno di un poco di tempo per poter tornare quella di una volta, ma che piano piano ci stava riuscendo.

Voi unimamme a chi pensate che somiglierà? Di sicuro, non esiste una ricetta… Prenderà un po’ da tutti e due dal punto di vista genetico ed a livello fisico ed estetico, caratterialmente invece molto dipenderà da ciò che vivrà, dal loro esempio e da come interagiranno con lei nei primi anni soprattutto.