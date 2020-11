By

Sharon Fonseca si racconta ancora su Instagram e parla ai suoi tantissimi fa di come sta andando il post parto e di un suo segreto.

Dopo aver abbandonato per qualche giorno i social, i neo genitori Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono tornati sui social per raccontare come stanno trascorrendo questi giorni e del comportamento della bambina, Blu Jerusalema.

La modella venezuelana aveva mostrato la sua pancia dopo il parto e raccontato che piano piano stava tornando tutto alla normalità. Ha poi raccontato di mangiare in modo più sano, ma che il corpo non può, logicamente, tornare subito alla normalità.

Sharon Fonseca: i suoi ultimi racconti del parto

La bellissima modella Venezuelana, Sharon Fonseca, avete visto com’era da piccola, è ritornata a parlare del parto sui social certa che la sua esperienza possa essere d’aiuto ad altre neo o future mamme.

La neo mamma ha anche svelato un piccolo segreto di bellezza del suo dopo parto. Sharon ha confessato di indossare una panciera post parto con dei gancetti laterali per per permettere d’indossarla e di toglierla facilmente che l’ha aiutata tantissimo dopo la prima settimana dal parto. Da quando ha iniziato ad usarla ha sentito dei benefici, ma consiglia sempre di parlare con il proprio medico per essere aiutati anche nella scelta più giusta.

Ho pio parlato di nuovo del parto, in precedenza aveva confessato che ha dovuto fare un cesareo anche se lei preferiva il parto naturale. Oggi ha aggiunto che dopo tre giorni nei quali i medici hanno fatto di tutto per farla partorire, l’unica scelta possibile era quella del cesareo.

Voi unimamme avete usato la fascia o la panciera per il post parto? Avete trovato sollievo?