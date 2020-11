Sharon Fonseca ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae dopo due settimane dal parto della sua prima figlia.

Nelle ultime settimane abbiamo imparato a conoscere Sharon Fonseca, la compagna di Gianluca Vacchi che da due settimane ha partorito la loro prima figlia, Blu Jerusalema.

L’abbiamo vista da piccola, sempre bellissima, nel suo lavoro come modella, con il pancione a fine gravidanza ed adesso si mostra ai suoi tantissimi fa con una foto molto intima nella quale si vedono i segni del parto.

Sharon Fonseca: la foto su Instagram che piace ai fan

Sharon Fonseca, 25 modella, influencer ed imprenditrice, ha partorito due settimane fa la sua prima figlia. In questi giorni sta comunicando il suo stato di salute e le sue emozione nell’essere diventata per la prima volta mamma.

Ha raccontato di come è andato il parto, che ha dovuto avere un cesareo e di come si sta riprendendo piano piano. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto di come appare il suo corpo ad oggi, dopo due settimane dal parto.

La modella venezuelana sa che il suo corpo, giustamente, non può essere subito come quello di prima, ma sta recuperando: “2 settimane dopo il parto 💙 Ho preso circa 10 kg durante la gravidanza e sto lentamente tornando alla “normalità”. Il mio corpo sta elaborando tutto! è ancora molto diverso da prima. Ho i punti del cesareo, non sento ancora metà della pancia e ho delle smagliature intorno al seno. È un lungo processo di recupero e lo sto facendo lentamente”.

Per poi continuare: “In realtà sto mangiando più sano di come mangiavo durante la gravidanza (perché a Blu non piacevano le verdure🤣) e sto indossando un indumento modellante consigliato dal mio medico per far si che il mio corpo possa recuperare dopo l’intervento chirurgico. Potrebbe sembrare un cliché, ma sono ancora in soggezione di ciò che i nostri corpi possono fare per noi. Può sembrare un cliché, ma ancora mi stupisce quello che il nostro corpo può fare per noi. Mi sto godendo tutto e sto apprezzando il mio corpo più di prima“.

Alla fine conclude: “La linea scura sulla mia pancia è la linea della gravidanza chiamata: “La linea nigra” se ne va con il tempo, non è il mio cesareo 😉”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

La foto di Sharon è piaciuta tantissimo ai suoi fan, in poche ore ha ricevuto tantissimi mi piace e molte sue fan l’hanno ringraziata per essersi mostrata con tutti i segni legati alla gravidanza ed al parto.

Voi unimamme concordate con le parole di Sharon?