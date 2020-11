Chi è questa bambina sorridente? Oggi è la neo-mamma più ricercata

By

Questa bambina in foto sorridente è una neo-mamma più ricercata ed a volte invidiate del momento. Ecco chi è.

Aveste riconosciuto la bambina sorridente della foto? Lei è oggi ancora più bella infatti fa la modella, ma è conosciuta al grande pubblico, soprattutto italiano, per la sua storia d’amore con un imprenditore/influencer molto famoso e molto chiacchierato.

Ancora niente? Allora adesso vi sveliamo chi è.

Sharon Fonseca: su Instagram la foto di quando era una bambina

La bambina sorridente nella foto è la modella ed influencer Sharon Fonseca. Per chi ancora non l’avesse capito chi è lei è la neo mamma di Blu Jerusalema e compagna di Gianluca Vacchi, l’imprenditore che con i suoi balletti e la sua simpatia ha conquistato anche il mondo del web.

Sharon Fonseca è una bellissima modella di 25 anni originaria del Venezuela, ma cresciuta a Miami. Con Vacchi si passano 27 anni, ma i due sembrano una coppia solida e molto legata. I due si sono conosciuti nel 2018 durante le riprese per il video musicale dello stesso imprenditore bolognese ed è nato immediatamente l’amore.

Quando aveva 14 anni si è trasferita con i genitori ed i suoi fratelli Shannon (più grande di lei) e Luis Daniel a Miami. Qui ha iniziato la sua carriera come modella grazie anche al supporto della sua famiglia che l’ha sempre seguita. E’ anche laureata in giornalismo e marketing analytics presso l’università di Miami. La modella di origini venezuelane è riuscita anche a curare un blog di successo in cui si occupa di viaggi, nutrizione e salute, esercizi fisici e soprattutto a creare una propria azienda di gioielli conosciuta con il nome di Omkara.

Voi unimamme l'avete riconosciuta subito?