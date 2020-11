Gianluca Vacchi e la “sua regina” ballano ancora insieme: il video

La famiglia Vacchi condivide con i fan una storia tenera, per rassicurarli.

Unimamme, in questi giorni stiamo seguendo le vicessitudini della famiglia Vacchi che da poco tempo è salita al numero di tre.

Vacchi e Fonseca: ecco cosa fanno in questi giorni

L’imprenditore Gianluca Vacchi e la compagna modella Sharon Fonseca hanno da poco avuto una bambina: Blu Jerusalema.

Entrambi i genitori sono pazzi della piccola che hanno già presentato con video e foto, facendo però attenzione a proteggerne la privacy. In un bellissimo filmato è stato documentato il ritorno a casa di Sharon insieme alla piccola. Per loro Vacchi aveva decorato la villa con palloncini rosa e teneri orsetti, offrendo anche un ricco rinfresco di dolci, confetti, ecc… sempre tutto in tema.

Sappiamo poi che Sharon si sta riprendendo dal parto cesareo, di cui aveva parlato in un post su Instagram. Ora però la coppia ha deciso di condividere con i fan un simpatico balletto. Non si tratta del primo che Vacchi pubblica sul suo account, di solito sono sempre molto divertenti e piacciono ai fan come l’ultimo che gli ha fatto ottenere 770 mila Like e più di 4 mila commenti.

Vacchi ha scritto: “l’amore della mia vita si sta riprendendo, ti amo mia regina“ seguito da un bel cuore.

Da parte sua Sharon ha invece pubblicato una storia sul suo Instagram in cui allatta la bambina. Sul video ha scritto: “mio cielo, mio amore”. L’amore per sua figlia è palpabile.

Unimamme, voi cosa ne dite?

