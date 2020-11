Sharon Fonseca parla di cesareo e svela un piccolo segreto sulla figlia

Sharon Fonseca confessa su Instagram come sta vivendo questi giorni con la figlia nata a fine ottobre. La modella si conce ai fan.

La bellissima modella venezuelana Sharon Fonseca ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, Blu Jerusalema. La modella, l’avete vista quando era piccola, è la compagna da due anni dell’imprenditore ed influencer italiano Gianluca Vacchi.

I due sono da poco diventati genitori entrambi per la prima volta e sono molto emozionati. Da quando è nata Blu Jerusalema la Fonseca ha pubblicato poche stories e foto su Instagram, ma ha spiegato il motivo ed ha rivelato anche un dolce particolare.

Sharon Fonseca su Instagram rivela un segreto sulla figlia

Sharon Fonseca, 25 anni, modella, ma anche imprenditrice ha partorito a fine ottobre la figlia Blu Jerusalema. La sua gravidanza è stata mostrata sui social, lei in compagnia di Vacchi ed anche con il personale che si occupa della casa si è mostrata più volte mentre ballava con il pancione.

Adesso che finalmente può stringere tra le sue braccia la figlia sta condividendo alcuni dettagli privati confessando in un primo momento di quanto non sia stato facile il parto. La modella voleva avere un parto normale, ma ha dovuto optare per un cesario.

Come ben si sa il cesareo è un vero e proprio intervento chirurgico e ci vuole qualche giorno affinchè ci si possa riprendere del tutto. Anche per la bella venezuelana è stato così, ma come ha raccontato sembra che si senta meglio ogni giorno sempre di più.

In una stories recente ha raccontato come si è sentita e che per le sue condizioni di salute è stata lontana dai social, ma adesso che si sente meglio è contenta di salutare i suoi numerosi fan. Mentre parlava, Sharon ha detto di essere preoccupata che la figlia si stesse per svegliare perchè, molto probabilmente, era finita la musica che le aveva messo per farla dormire.

La compagna di Vacchi svela che Blu Jerusalema dorme solo quando ascolta una canzone: “Penso di aver ascoltato molta musica durante la gravidanza, perché le piace dormire con la musica oppure devo contare“. Durante la gravidanza i neo genitori hanno fatto ascoltare tanta musica alla piccola, una pratica condivisa da molti genitori. Alcuni studi hanno affermato che la musica ed in particolare alcuni suoni avrebbero effetti benefici e rilassanti sia sul feto e sia sulla futura mamma.

Certo Blu Jerusalema sarà sicuramente appassionata di musica, d’altronde con due genitori che amano divertirsi con tanta musica e balletti c’era d’aspettarselo.

Voi unimamme cosa ne pensate? Avete avuto anche voi un periodo nel quale siete state a “riposo” per recuperare dopo il parto? Avete o fate ascoltare la musica ai vostri bimbi?