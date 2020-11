La famiglia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. I due sono diventati genitori di Blu Jerusalema da pochissimi giorni, meno di un mese e la nascita ha sicuramente cambiato il loro mondo, come essi stessi raccontano.

In realtà entrambi parlano di famiglia da diverso tempo e ogni volta che lo fanno condividono un video o un’immagine per mostralo. L’ultima immagine in realtà condivisa da Sharon Fonseca è stata una bellissima foto di sé in reggiseno in cui racconta il suo post-parto.

La famiglia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca prima di Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi invece ha condiviso un video super tenero, in cui si vede per la prima volta la manina della piccola arrivata, Blu Jerusalema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Un video che in pochissimo tempo ha ricevuto milioni di apprezzamenti da tutti il mondo. Facile considerando che solo su Instagram Gianluca Vacchi è seguito da quasi 20 milioni di persone e Sharon Fonseca da 4,6 milioni.

LEGGI ANCHE —> LA FIGLIA DI GIANLUCA VACCHI È A CASA: IL VIDEO COMMOVENTE

Poco al di sotto, come fan, dell’altra coppia di genitori molto amati, che sono Chiara Ferragni e Fedez, che hanno rispettivamente 21,9 milioni di seguaci e 11,2 milioni.

Oltre ai loro account però Vacchi e Fonseca, come d’altronde i Ferragnez, hanno aperto un profilo Instagram anche al loro cane Olaf El Gordo. Un cane che Sharon ha raccontato avere una storia particolare. Olaf infatti è stato preso 3 anni fa dalla modella dopo che la madre aveva ricevuto su whatsapp un messaggio di una donna che regalava un cane e Sharon d’istinto ha detto alla mamma di chiedere, ed è così che andata.

Oltre ad Olaf, in realtà, la coppia vive con altri due cani: Attila e Mia. Si vede dai vari video condivisi che l’imprenditore-influencer è molto legato ai suoi “figli” e loro al “papito” come scrive spesso Sharon.

E voi unimamme, avete anche voi cani che considerate come parte della famiglia? Vi è piaciuto il video delle mani? A noi si!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS