Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca e il primo ballo in tre. La giovane neomamma sul suo profilo Instagram ha condiviso il video dolcissimo

Sono ormai una delle coppie più seguite ed amate, complice la gravidanza social che hanno scelto di vivere e le immagini e i video di vita quotidiana che pubblicano sui loro Social, che li hanno avvicinati molto al pubblico e li hanno fatti sembrare “veri”.

Il loro primo ballo in tre con la piccola Blu Jerusalema

Sharon Fonseca ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolcissimo video in cui si vedono i due neogenitori ballare teneramente abbracciati con la piccola Blu Jerusalema, proprio per celebrare il primo mesiversario della piccola.

I fan hanno apprezzato il video che ritrae questa scena di vita quotidiana di questa popolarissima coppia e che conferma ancora una volta quanto siano teneri ed amorevoli con la loro piccola stella.

Le parole scritte da Sharon sono davvero toccanti: “Il significato profondo di amore e famiglia… chiudere i nostri occhi e toccare l’anima pura della nostra principessa. Celebrando un mese dal suo arrivo”.

Non è la prima volta che si mostrano nei panni di genitori e ovviamente i loro followers, che sono oltre 20 milioni, vanno in visibilio quando li vedono insieme e felici.

Il ballo poi è il loro amore comune, una delle cose che li unisce da sempre. Memorabile il balletto in sala parto che Vacchi ha condiviso sui social e che è stato apprezzato non solo dai followers ma anche da tutti quelli che hanno evidenziato l’importanza di questo gesto così semplice in sala parto, sia per scaricare la tensione che per aiutare il corpo a prepararsi al parto.

Il ballo infatti è una delle attività che meglio si associano alla gravidanza perché permette di tenersi in forma senza affaticarsi e anche per il dopo parto è un ottimo modo per fare un po’ di attività fisica.

Proprio Sharon qualche giorni fa aveva dichiarato che dopo il parto non riusciva proprio a pensare a se stessa, forse con il ballo riuscirà a ritrovare lo spirito giusto e la sua forma smagliante.

Questa coppia vip sembra aver seguito in pieno i suggerimenti di medici ed esperti e ha trovato sicuramente nel ballo un modo per rimanere uniti e complici anche dopo il parto.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa coppia vip e del video tenerissimo che ci hanno mostrato?

