Solo pochi giorni fa, la fidanzata di Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca ha dato alla luce la loro prima figlia. Ecco i teneri post dei neogenitori che dedicano alla piccola i loro auguri pieni d’amore.

Gianluca Vacchi con i suoi milioni di followers ha rallegrato questi ultimi anni con i suoi coinvolgenti balletti e le sue esilaranti gag. Per la prima volta, tuttavia, vediamo l’imprenditore vestire delle inedite e tanto attese vesti, quelle del papà.

LEGGI ANCHE: Gianluca Vacchi presto papà: rivelato il sesso del bebè e i piani futuri | VIDEO

Pochi mesi prima, con un gesto spettacolare, i due neogenitori in attesa avevano comunicato ai loro numerosissimi followers il sesso del nascituro.

Gianluca Vacchi, le dolci parole del neo papà e della compagna

Solo due giorni fa, con un post di Instagram, Guianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca avevano annunciato al mondo intero la nascita della loro primogenita. “Benvenuta Blu Jerusalema, ho sognato questo momento per 9 mesi e ora ti terrò tra le mie braccia per il resto della mia vita.”, aveva scritto l’uomo in una foto che ritraeva la sua compagna poco dopo il parto.

Oggi, invece, il ballerino più discusso dei social, ha sopreso i suoi followers con una nuova foto, entusiasta di questa nuova avventura genitoriale.

“Blu Jerusalema, io e tua madre cureremo ogni tuo respiro da oggi fino all’eternità. Ti amiamo.“, ha scritto l’uomo in una foto che ritrae la nuova famiglia.

Il post di Gianluca Vacchi è stato seguito da un’altra foto, pubblicata questa volta dalla madre della piccola Blu Jerusalema che mostra l’intimo e delicato momento dell’allattamento.

“La scorsa settimana ho avuto alcune incertezze, ma ho anche vissuto il momento più bello della mia vita. Hai tenuto la mia mano per tutto il tempo mio re! Ci hai dato la forza e la serenità di cui da tempo avevamo bisogno. La vita ci ha benedetto con te. Fi dal primo giorno sei stato il padre più incredibile che avrei potuto chiedere per la mia piccola.“, è questa la commovente lettera che la donna ha pubblicato per il compagno.

“Grazie mia regina, voglio solo dedicare la mia vita a voi con tutto il mio essere e il mio amore più profondo.“, ha commentato Gianluca.

Facciamo i complimenti a questa nuova famiglia e che possano crescere la nuova arrivata con forti valori e tanto amore.

Cosa ne pensate Unimamme?