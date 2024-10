Com’è possibile dimenticare proprio figlio in auto? C’è una vera e propria sindrome che lo spiega

Cos’è la Forgotten Baby Syndrome? Ecco la spiegazione di come alcuni genitori dimentichino i propri bambini in auto.

La Forgotten Baby Syndrome, o sindrome del bambino dimenticato, è una delle realtà più tragiche e difficili da comprendere. Si verifica quando un genitore o un caregiver, a causa di stress o cambiamenti nella routine quotidiana, lascia involontariamente un bambino in un veicolo chiuso. Le conseguenze possono essere fatali, specialmente nei mesi estivi, quando le temperature all’interno dell’auto possono aumentare rapidamente a livelli pericolosi.

Al cuore della Forgotten Baby Syndrome si trova l’amnesia dissociativa: una condizione psicologica che causa l’oblio di informazioni personali significative. Questa forma di amnesia può essere innescata da elevati livelli di stress o traumi e agisce come meccanismo di difesa del cervello contro esperienze dolorose. In relazione alla sindrome del bambino dimenticato, questo blackout della memoria impedisce ai genitori di ricordarsi della presenza del proprio figlio in auto.

Forgotten Baby Syndrome, quali sono le cause e i fattori di rischio (e come prevenirla)

David Diamond, professore ed esperto nel campo della memoria umana, ha sottolineato che non c’è una correlazione diretta tra la qualità delle cure parentali e il rischio di incappare in questa tragica distrazione. Fattori come lo stress elevato, la mancanza di sonno e variazioni nella routine quotidiana possono sovraccaricare i circuiti neurali responsabili della memoria prospettica – quella parte della nostra mente che ci permette di pianificare azioni future basandoci su eventi programmati. Quando questi circuiti vengono sovraccarichi, il ricordo dell’azione da compiere può svanire completamente.

Le ricerche condotte da Diamond hanno identificato specifiche condizioni che potrebbero incrementare il rischio che un genitore dimentichi suo figlio in auto: lo stress acuto può compromettere gravemente la memoria prospettica; analogamente, la privazione del sonno influisce negativamente sulla capacità cognitiva; cambiamenti improvvisi nel percorso abituale o interruzioni nella routine possono ridurre ulteriormente la consapevolezza dei genitori riguardo alla presenza del bambino in auto; infine, se durante il viaggio il bambino dorme o è particolarmente silenzioso può non attivarsi nessun promemoria cognitivo relativo alla sua presenza.

Per contrastare efficacemente la possibilità che si verifichi un episodio legato alla Forgotten Baby Syndrome è essenziale adottare strategie preventive mirate. Tra queste figurano l’utilizzo sistematico di promemoria visivi (ad esempio posizionando oggetti indispensabili vicino al seggiolino) e l’installazione obbligatoria dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini auto per i bambini con meno di 4 anni – misura introdotta dalla legge italiana dal 2020. Queste precauzioni rappresentano passaggi fondamentali verso una maggiore sicurezza dei nostri piccoli durante gli spostamenti in automobile.