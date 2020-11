Un pomeriggio con Chiara Ferragni e Fedez

La coppia vip più amata e più criticata, Chiara Ferragni e Fedez , ha lanciato una bellissima iniziativa per aiutare Valentina Petxalis.

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme per una buona causa. La coppia che è in attesa del loro secondo figlio ha appena pubblicato delle stories su Instagram per raccogliere dei fondi per aiutare una ragazza che ha bisogno di cure particolari.

I Ferragnez sono molto attivi nel sociale, come dimenticare l’iniziativa per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva e l’ultima in ordine di tempo quella per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno perso il lavoro con la sospensione di concerti ed altre manifestazioni pubbliche.

Chiara Ferragni e Fedez: “Un pomeriggio per due”

La coppia più social di sempre e quella più seguita, ma anche più criticata, Chiara Ferragni e Fedez, ha dato il via ad una raccolta fondi per aiutare Valentina Pitzalis, miracolosamente sopravvisuta ad un tentativo di femminicidio da parte di suo marito che le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Il rapper lo aveva annunciato qualche giorno fa ed ora sono pronti a dare tutti i dettagli.

Oltre a fare una grande donazione personale hanno messo all’asta su eBay un pomeriggio con loro: “I dettagli di svolgimento del pomeriggio (che non avrà luogo prima di maggio 2021) e della durata di 4 ore, saranno resi noti e concordati con il vincitore dell’asta in un secondo tempo, anche a seconda delle condizioni sanitarie del momento. Le spese di viaggio per incontrare Fedez e Chiara saranno a carico di chi si aggiudicherà l’asta benefica“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Come si legge nell’annuncio l’associazione “FARE X BENE” è un Onlus che non ha mai lasciato sola Valentina in questi anni e che da sempre sostiene. Promuove e tutela i diritti inviolabili della persona, ha lanciato il progetto permanente Aiutiamole (www.aiutiamole.it) che quest’anno si dedica alla campagna di crowdfunding “Regala un Sorriso per Vale” che aiuterà Valentina a “chiudere i conti con il passato” e coprire tutti i 98.000 Euro di costi dovuti per avvocati, periti, consulenti per difendersi da accuse infondate e campagne di odio online che ha subito nel corso degli ultimi 9 anni.

Una bellissima iniziativa.