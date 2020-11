Fedez e Chiara Ferragni si mettono all’asta per una persona speciale

Il cantante Fedez partecipa alla Giornata contro la violenza sulle donne con un’iniziativa insieme alla moglie.

Fedez partecipa attivamente alla Giornata contro la violenza sulle donne con una bella iniziativa insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Il cantante ha preso a cuore una causa in particolare all’interno del discorso sulla violenza contro le donne e ha deciso di parlarne sui social, suo strumento preferito.

Fedez combatter contro la violenza sulle donne

Fedez ha parlato della vicenda di Valentina Pitzalis, protagonista di una drammatica vicenda risalente al 2011.

Nella notte tra il 16 e il 17 aprile del 2011 a Bacu Abis, in provincia di Carbonia, il suo ex mario Manuel Piredda, con la scusa di doverle consegnare alcuni documenti la convinse a raggiungerlo nel suo appartamento e lì le gettò addosso della benzina per poi darle fuoco.

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ⁦Chiara⁩ abbiamo deciso di supportare Valentina nella sua raccolta fondi mettendo all’asta una giornata insieme a noi. Per conoscere la storia di Valentina 👉🏻 https://t.co/V6RiGk6OR5 #NoAllaViolenzaSulleDonne pic.twitter.com/Aoa1dgIcuP — Fedez (@Fedez) November 25, 2020

Anche Manuel Piredda rimase avvolto dalle fiamme e morì, mentre Valentina, dopo 20 minuti, venne salvata dai pompieri. Quando si svegliò aveva il volto sfigurato, una mano amputata e l’altra gravemente danneggiata.

Nel frattempo però la madre di Manuel, Roberta Mamusa, la denunciò per aver ucciso il marito. La Pitzalis venne indagata per omicidio volontario fino al 1 ottobre di quest’anno in cui finalmente il caso è stato archiviato. Le sue spese legali ammontano a 98 mila Euro, una cifra che lei non è in grado di pagare.

E qui entrano in gioco Fedez e Chiara Ferragni che, tramite l’account Instagram del cantante, offrono una giornata insieme a loro, se si potrà fare in sicurezza in primavera o in alternativa si troverà un’altra soluzione. Il cantante aggiunge che presto arriveranno degli aggiornamento sulla partenza dell’asta e le modalità. L’iniziativa si chiara: “regala un sorriso per Vale”.

Per Valentina Pitzalis è stata avviata anche una raccolta fondi su Chi odia paga dove sono stati già raccolti 9644 Euro su un obiettivo di 100 mila. Ci sono ancora 31 giorni per fare una donazione a favore di questa donna.

