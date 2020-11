“Mio marito non può”: le critiche a Chiara Ferragni e Fedez

E’ polemica per l’ultima foto di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia oggetto di critiche da molti futuri o neo genitori.

L’influencer Chiara Ferragni è sempre al centro delle polemiche. Solo ieri vi abbiamo parlato dell’artista che ha usato la sua foto al posto del volto della Madonna una istallazione sul Municipio di Pontedera.

Adesso sia la Ferragni e sia il marito, il rapper Fedez, sono al centro di una polemica anche con toni abbastanza forti dopo che hanno condiviso alcune foto private dell’ecografia dell’influencer, ecco cosa è successo.

“Mio marito non può entrare”: Ferragni e Fedez insieme per l’ecografia

Chiara Ferragni e Fedez sono super attivi sui social. La loro vita privata, o meglio come dicono loro, alcuni momenti della loro vita non solo lavorativa, sono condivisi attraverso i social con i loro tantissimi fan. Un ultimo scatto ed un’ultima ista stories hanno scatenato numerose polemiche nel mondo social.

La Ferragni e Fedez si recano dal medico per l’ecografia di controllo, forse all’Ospedale Mangiagalli di Milano, durante la visita il rapper è sempre vicino alla moglie, le stringe la mano mentre vedono l’immagine della figlia.

Tra i tantissimi commenti c’è chi gli fa glia auguri, chi ipotizza vari nomi per la piccola, ma c’è anche chi li critica. Le polemiche nascono da chi ritiene che non sia giusto che solo perchè il papà è “vip” possa assistere all’ecografia: “L’unico papà che durante la pandemia riesce a partecipare ad una ecografia“, ma anche: “Noi madri comuni mortali, sempre sole (sia nel pubblico che nel privato)”.

Il riferimento è al fatto che, causa norme anti contagio, ad alcune gestanti viene richiesto di effettuare i controlli non accompagnate: “Mio marito da quando sono in attesa non lo fanno entrare sia dal ginecologo privato e in ospedale! Mah forse perché non sono famosa?“.

Le polemiche sono state tantissime e molti utenti hanno inviato anche messaggi a Selvaggia Lucarelli che si è limitata a postare gli stessi sul suo profilo: “Anche io sarò papà come Fedez e anche mia moglie è seguita in Mangiagalli (…) non ho mai potuto provare l’emozione di vedere un’ecografia dal vivo. Le regole devono essere uguali per tutti”. E poi ancora.

La coppia ancora non ha risposto, non ha ne confermato e ne smentito che si fossero recati alla Mangiagalli e perchè lui poteva assistere all’ecografia.

Voi unimamme come avete fatto o state facendo i controlli durante questo periodo duro legato alla pandemia? Siete da sole o vi permettono di avere accanto una persona?