Chiara Ferragni raffigurata come la Madonna in un presepe di un comune italiano. Le polemiche arrivano subito, ma l’artista si giustifica.

Una delle influencer italiane più famose nel mondo è sicuramente Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è spesso al centro di polemiche e critiche da parte di chi non apprezza le sue scelte lavorative, ma in molti la criticano per la sua vita privata, per come gestisce il figlio e così via.

Lei risponde sempre con educazione mettendo a tacere gli heaters. Adesso si trovo di nuovo al centro di una polemica, ma questa volta non è sua la colpa.

Chiara Ferragni al centro delle polemiche: l’artista spiega perchè

Qualche mese fa Chiara Ferragni è stata criticata perchè il suo volto è stato usato in un fotomontaggio artistico su Vanity Fair dove è stata accostata prima all’immagine della Madonna e poi accostata anche alla Venere del Botticelli. Giù critiche anche pesanti, adesso la sua immagine è stata di nuovo paragonata con il volto della raffigurazione della Vergine.

Adesso che il Natale si sta avvicinando, la Ferragni è stata nuovamente associata alla Vergine Maria nell’installazione sulla Natività sul terrazzo del Palazzo Municipale di Pondera a circa quattro metri di altezza.

L’idea è venuta a Jacopo Pischedda, incaricato proprio dall’Ente nell’ambito di una serie di produzioni artistiche in vista delle festività. L’artista come riportato dalla Nazione ha dichiarato: “Chiara Ferragni è una persona che manda sempre messaggi positivi, volevo raffigurare questo. La Ferragni sta avendo molta visibilità come influencer e si occupa di arte, pochi mesi fa è stata testimonial degli Uffizi, ma è anche sensibile insieme a Fedez per quanto riguarda la pandemia e il premier Conte l’ha incaricata di ricordare ai giovani quanto sia importante l’uso della mascherina. È una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi, per questo l’ho raffigurata nel ruolo della Madonna“.

Le polemiche sono però tante e rivolte soprattutto al Comune che secondo molti abbia fatto una scelta non consona.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, parla di una scelta “intollerabile” e commenta: “Basta scherzare con la fede! Questa non è arte, è blasfemia“. Ad Agi, il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi ha dichiarato: “L’arte esiste solamente se il committente non esercita la superbia arrogante di voler limitare l’artista“.

Per il momento l’opera rimane sulla faccia del Comune come si può vedere dalle foto.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa iconografia? Vi piace o no?

