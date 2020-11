Chiara Ferragni e Fedez: la foto “romantica” per i 5 mesi di gravidanza

Fedez e Chiara Ferragni: sui social pubblicano la foto a specchio “romantica”.

Chiara Ferragni e Fedez ancora protagonisti del web. La coppia che documenta ogni istante della propria vita familiare sta pubblicando numerose foto della gravidanza di Chiara su Instagram.

LEGGI: CODACONS SPIETATO CONTRO CHIARA FERRAGNI: SCATTA UNA NUOVA DENUNCIA

Non c’è giorno in cui non si parli della coppia, soprannominata Ferragnez, dall’unione del cognome di Chiara e di quello del marito Fedez (nome d’arte di Federico Leonardo Lucia). Nel bene o nel male. Dopo i festeggiamenti per Halloween e Chiara Ferragni che ha mostrato sui social il bel fisico con la pancia da futura mamma in bella vista, ecco cosa ha combinato di nuovo la coppia.

Fedez e Chiara Ferragni: la foto a specchio “romantica”

L’occasione per finire di nuovo sui social sono due foto romantiche della coppia, Chiara e Federico. Una sicuramente, l’altra un po’ meno. A dimostrazione della voglia di scherzare tra i due e rendere partecipi dello scherzo anche i loro fan

I Ferragnez ci hanno abituato da tempo alla condivisione di foto di scene di intimità familiare. Molte le abbiamo viste durante la prima gravidanza di Chiara Ferragni, altre ne stiamo vedendo durante questa seconda, in cui la coppia aspetta una bambina. Un sorellina per il piccolo Leone.

L’emozione e la voglia di condividere questa nuova esperienza è forte. In tante occasioni Chiara Ferragni sta pubblicando foto della sua pancia di mamma in attesa. In alcune foto c’è anche il marito Fedez.

Nelle sue ultime stories su Instagram, Fedez ha pubblicato una foto di lui che molto romanticamente bacia la pancia della moglie. Questa immagine è affiancata a un’altra foto in cui compie lo stesso gesto, bacio alla pancia, ma nel 2018, quando Chiara era incinta di Leone (come vediamo sopra).

Sempre nelle stories compare un’altra foto, questa volta a parti invertite…

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI COMMOSSA DURANTE L’ECOGRAFIA: “ASSOMIGLIA A LEONE” | FOTO

Eccola. Come vediamo sopra è Chiara che bacia la pancia gonfia di Fedez. Il rapper la intitola “foto romantica“. Un modo per scherzare e prendere in giro i fan.

Anche Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme al marito. Si tratta sempre dello stesso set, con la coppia in parziale déshabillé, lei in reggiseno e lui a petto nudo mentre sono nella loro cabina armadio. Chiara scatta un selfie a lei e al marito davanti allo specchio e lui mostra la pancia gonfia. Complicità di coppia.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, COME SARÀ LA FIGLIA? UNA FOTO SVELA CHE VOLTO AVRÀ

Che ne pensate unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.