Chiara Ferragni sexy mamma: pancia e seno in bella vista

Chiara Ferragni è una sexy mamma, su Instagram la sua foto mentre posa con la pancia ed il seno in bella vista.

Chiara Ferragni ha pubblicato delle sue foto in intimo sul suo profilo Instagram ufficiale. L’influencer mostra la sua pancia in reggiseno ed i slip anche per pubblicizzare un noto marchio di intimo.

Sappiamo che Chiara Ferragni sta per diventare mamma bis, per il piccolo Leone, il primo figlio della coppia Fedez Ferragni, è in arrivo una sorellina.

Chiara Ferragni sexy mamma: le foto su Instagram

Chiara Ferragni è entrata nella 19esima settimana di gravidanza. L’inflencer, già mamma di Leone, un bambino bellissimo, simpatico e molto allegro, pubblica dei suoi scatti in intimo per festeggiare la 19° settimana.

Reggiseno e slip bianchi che la rendono una mamma sexy. Bisogna ricordarsi che la gravidanza non rende una donna meno sexy, anzi e Chiara è l’esempio perfetto.

In una stories precedente, mentre era nell’ascensore con Fedez ha notato che il suo seno era cresciuto da quando è incinta. In passato ha ricevuto numerose critiche per il suo seno, in molti l’hanno invitata a rifarselo, ma lei ha sempre dichiarato di piacersi così com’è.

La Ferragni è abituata alla critiche, c’è chi non la considera una brava mamma perchè a volte viaggia per lavoro e chi la critica per il suo abbigliamento poco da “mamma” o perchè si scatta foto in intimo, mostrando le sue forme. Lei passa sempre avanti ed a volte risponde con delle piccole battute.

Anche per questi ultimi scatti, i commenti sono stati diversi. A dire il vero molti positivi ed molti fa le fanno notare che loro hanno pance più grandi anche se non aspettano un bambino: “Ho più pancia io senza essere incinta“, “Sembro io dopo che ho finito di cenare” oppure “Io dopo un bicchiere d’acqua“.

Ancora non si sa il nome della bambina, forse lo sveleranno nei prossimi giorni. Quanche giorno fa aveva pubblicato un’altro foto simile, ma senza reggiseno e si copriva il seno con la mano. In quel caso i commenti sono stati molto forti: “Sei un madre, copriti!“, “Ma tuo marito ti permette di farti le foto così ? Ma stiamo scherzando?” oppure “Ma ti rendi conto sei mamma e fai ste foto nn ti vergogni?“.

Visualizza questo post su Instagram 19 weeks today 🤰🏼 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 2 Nov 2020 alle ore 1:28 PST

Voi unimamme avete visto le foto? Cosa ne pensate, ha fatto bene?