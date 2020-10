Anche Chiara Ferragni interviene sulla questione della responsabilità sociale.

Unimamme, come saprete la situazione dell’Italia è molto precaria e in bilico su un pericoloso baratro dal punto di vista sanitario e finanziario, per evitare tutto questo è necessario il contributo di tutti.

Chiara Ferragni per la responsabilità sociale

Per questo tra le risorse messe in campo ci sono anche gli influencer come Fedez e Chiara Ferragni. Solo poco tempo fa la Ferragni era stata attaccata dalla conduttrice Eleonora Daniele per non aver fatto abbastanza per il coronavirus puntando proprio sul fatto che chi aveva un grande seguito aveva anche maggiori responsabilità.

“Cioè una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata eccetera eccetera dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi…Cioè, come dire, qualche messaggio in più, di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare” aveva detto la Daniele in occasione della messa in onda del documentaio Unposted, incentrato proprio sulla nota influencer.

Chiara Ferragni in realtà avea già fatto molto, contribuendo a lanciare una raccolta fondi per allestire un reparto di terapia intensiva e promuovendo le bellezze italiane. Fedez, suo marito, aveva infatti risposto alla Daniele, sfogandosi e questo aveva scatenato una serie di atti di bullismo online contro la presentatrice di Storie italiane.

Alla fine Eleonora Daniele si era scusata, ammettendo il suo errore e aveva invitato Fedez ad aiutarla nella lotta contro il bullismo. “È inutile dirlo, ma lo preciso: non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro anche durante il lockdown”.

A ogni modo adesso è arrivato davvero il momento di questa influencer di intervenire in prima persona. Ecco che cosa ha detto Chiara Ferragni, sempre nelle storie di Instagram. “Ciao ragazzi, mi vorrei collegare anch’io alle stories che ha fatto ieri Fede perché penso che chiunque adesso abbia un grosso seguito abbia anche la responsabilità di sensibilizzare“.

“In questo momento mi sento di sensibilizzare sull’uso della mascherina, perché è un piccolo gesto che può fare veramente la differenza soprattutto se utilizzata da tutti quanti. Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verichi lo scenario peggiore che tutti noi in primis abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che è quello di un lockdown. Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi, quindi mettete la mascherina“.

Unimamme, voi cosa ne pensate dell’intervento della Ferragni a favore della responsabilità nell’uso della mascherina?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.