Le parole di Eleonora Daniele durante la nuova puntata di “Storie Italiane” su Rai 1 dopo il botta-risposta di ieri col rapper: “Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima“.

La conduttrice ha proseguito: “Di bullismo noi parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo il fenomeno degli odiatori da tastiera, odiatori del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia, magari questa battaglia la farà insieme a noi. So che è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente. È un ragazzo che non vuole questo tipo di reazioni”.

Per poi chiarire di non aver nulla contro la coppia: “È inutile dirlo, ma lo preciso: non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro anche durante il lockdown”. Visualizza questo post su Instagram #storieitaliane Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai) in data: 13 Ott 2020 alle ore 6:51 PDT

Aggiungendo: “Da mamma voglio mandare un grande abbraccio a questi due genitori. Lo avevo già fatto la settimana scorsa ma purtroppo forse non era arrivato quel messaggio. Purtroppo spesso arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi. So cosa significa essere in gravidanza durante il Covid perché anche io ero incinta e in onda durante l’emergenza”.

