Eleonora Daniele è entusiasta per un evento molto importante che sta organizzando per una delle prime feste della figlia, Carlotta.

Una delle conduttrici più amate degli ultimi anni è sicuramente Eleonora Daniele che è tornata alla conduzione del suo programma su Rai Uno, Storie Italiane. La conduttrice è diventata per la prima volta mamma il 25 maggio in pieno lockdown.

La Daniele a 43 anni ha partorito la sua prima figlia, Carlotta, che come lei stessa la definisce è la sua più grande gioia. Carlotta è nata dalla relazione della conduttrice, che per chi non lo sapesse ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, e Giulio Tassoni, suo fidanzato storico, ma che ha sposato solo nel 2019.

Eleonora Daniele prepara il battesimo per la figlia Carlotta

Eleonora Daniele torna a lavoro a Storie Italiane, in queste prime settimane di messa in onda della trasmissione si è dovuta separare dalla sua piccola Carlotta. Avrebbe voluta portarla con lei, ma a seguito delle restrizioni non è possibile, anche se ha dichiarato che casa sua è molto vicina agli studi televisivi. Quindi appena finisce di andare in onda corre subito ad abbracciare la figlia: “Dopo la fine della diretta di Storie Italiane corro sempre a casa per stare con lei. Poi nel pomeriggio torno in Rai, faccio la riunione per il giorno dopo e, successivamente, corro di nuovo dalla mia bambina”.

Non sono tantissime le foto che la Daniele pubblica sul suo profilo Instagram di Carlotta, in uno degli ultimi teneva in braccio la bimba ed ha scritto: “Svegliarsi così la mattina diventa un paradiso. Carlotta, amore mio”.

La conduttrice, come aveva rivelato in un’intervista al settimanale DiPiù, si sta preparando per festeggiare il battesimo di Carlotta. La celebrazione e la festa dovrebbero avvenire verso la fine di ottobre a poco di 5 mesi della piccola: “Lo faremo alla fine di ottobre (…) Carlotta è la cosa più bella che sia capitata”.

La conduttrice è molto credente e non vede l’ora di poter battezzare Carlotta. Ad un altro settimanale aveva detto che sperava di poterlo celebrare senza le mascherine.

Ha poi raccontato al Giornale della gravidanza tanto desiderata e di quanto la maternità le dia gioia anche se è stanca per l’allattamento e per le notti insonni: “Lei già mi parla con gli occhi, mi fa capire quello che vuole, mi sorride. Ero convinta di non poter allattare: quando è nata, me l’hanno messa sulla pancia, mi ha guardata come per dire Pensi di non darmi il latte, stai scherzando?”.

Ancora non è nota la data precisa o il luogo del battesimo, ma quello che è certo è la madrina: Mara Venier: “Zia Mara… io la chiamo così. È una donna unica, una grande professionista. Con lei nell’ultimo anno ho parlato di due cose importanti: una spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, e una molto bella, l’arrivo di Carlotta“, ha raccontato Eleonora.

Voi unimamme seguite la Daniele? Vi piace come conduttrice e come mamma?