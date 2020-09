Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane, posta una nuova, tenera, foto sui social.

Unimamme, la mamma vip Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane, continua a tenere aggiornati tutti i suoi numerosi fan.

Eleonora Daniele: la sua quotidianità

La Daniele è diventata mamma della piccola Carlotta il 25 maggio scorso, un sogno, quello della maternità, inseguito a lungo e realizzato insieme al marito Giulio Tassoni, sposato nel settembre dello scorso anno.

Di recente Eleonora Daniele è tornata in televisione spiegando anche si è organizzata per continuare ad allattare la sua bimba. Non potendola portare con sé negli studi della Rai la presentatrice ha deciso di lasciare la piccina a casa, tornando lì lei stessa per allattarla.



“.Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina” aveva spiegato a DiPiù.

Ora però Eleonora Daniele ha postato un nuovo, dolcissimo, scatto su Instagram, mentre tiene in braccio la sua bambina di primo mattino. “Svegliarsi così la mattina diventa un paradiso. Carlotta, amore mio”, ha scritto.

Il messaggio di Eleonora Daniele su Instagram ha ottenuto 20 mila Like e centinaia di commenti di sostegno e tenerezza (tanti cuori). Da quando è nata Carlotta la sua mamma si è concentrata completamente su di lei, tanto da affermare di essere la mamma più felice. Sembra proprio che, con sua figlia Carlotta, Eleonora Daniele abbia trovato la felicità e noi le auguriamo di continuare così.

