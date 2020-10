“Sei una mamma doppia”: Fedez e Chiara Ferragni emozionati per il 2° figlio

Chiara Ferragni e Fedez su Instagram pubblicano un video nel quale scoprono che presto saranno genitori bis. Un momento emozionante.

Fedez e Chiara Ferragni hanno sorpreso tutti in questi giorni annunciando la seconda gravidanza di una delle influencer più famose e seguite non solo nel nostro Paese, ma anche in tutto il mondo.

La coppia ha già un bambino Leone, biondissimo e con gli occhi azzurri, che è diventato molto famoso sul web per i suoi balletti e per i piccoli e simpatici siparietti che fa con il papà.

Chiara Ferragni e Fedez: ecco come hanno scoperto la gravidanza

Dopo l’annuncio ai fan della gravidanza, Fedez e Chiara Ferragni ogni giorno regalano qualche piccola notizia su come hanno scoperto di aspettare il secondo figlio.

Dopo aver pubblicato sui social il video nel quale mostrano come hanno dato la notizia ai genitori e sorelle e cognati. Ecco che pochi minuti fa Fedez condivide un altro video, molto commovente del momento in cui lui e la moglie hanno saputo che diventeranno genitori bis.

La coppia anche se lo ha annunciato solo un paio di giorni fa, era a conoscenza della gravidanza della Ferragni già da luglio, mentre erano in vacanza in una bellissima villa in Puglia.

Nel video c’è Fedez con in mano il classico test di gravidanza e di fronte a lui la Ferragni visibilmente molto emozionata. Fedez le dice: “E tu guardi ed in base alla faccia mi dici ed io capisco“. La Ferragni si emoziona, ma non dice una parola e lui pensando ad uno scherzo gira il test e legge “Incinta 1-2“. Chiara che inizia a piangere e Fedez super felice che le dice: “Sei una mamma, una mamma doppia“.

Il video in pochi minuti ha collezionato tantissimi like e tantissimi commenti di auguri.

Voi unimamme sapevate che la Ferragni è incinta?