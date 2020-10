Chiara Ferragni e Fedez saranno di nuovo mamme e papà. Arriva l’attesissima conferma della notizia con una foto molto speciale del piccolo Leone.

“Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother 😍”

Poche parole e la tenera foto di Leone che tiene l’ecografia tra le mani. Ecco al conferma del gossip più chiacchierato degli ultimi mesi: Chiara Ferragni è incinta.

Chiara Ferragni e Fedez genitori bis

Tutti ne parlavano ma né lei né il marito avevano ancora smentito o confermato il lieto annuncio.

Ora arriva la notiziai questa volta quella ufficiale, che ci prospetta un nuovo bimbo in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez.

Mamma e papà ancora non hanno detto molto, limitandosi a condividere una foto del piccolo Leone che da al loro posto il lieto annuncio.

Il bimbo, in super fashion camicetta blu, stringe nella manina l’ecografia, presentando al mondo il primo scatto social del fratellino o sorellina in arrivo.

“Leo sarà fratello maggiore” scrive la regina delle influencer che per settimane ha convissuto con il segreto contro la pressione del gossip che già annunciava prima di lei la nuova gravidanza.

Il post era stato preceduto da due Instagram stories che annunciavano la comunicazione in procinto di arrivare e mostravano le reazioni di amici e famigliare durante la call che aveva reso nota la gravidanza in privato alle persone più care e vicine.

Adesso la notizia è però oramai pubblica, e per volontà dei diretti interessati, cosa che senza dubbio darà adito a nuovi intriganti pettegolezz e ipotesi a non inirei: la magrissima Chiara prenderà questa volta qualche chilo di troppo? Il nuovo o la nuova arrivata avranno un nome originale come quello del fratello maggiore? Come starà vivendo la nuova dolce attesa papà Fedez? A quanto pare il gossip è care amiche solo all’inizio.

E voi Unimamme che cosa ne pensate? Anche voi eravate oramai certe che l’annuncio sarebbe arrivato? Come vedete Chiara Ferragni mamma bis? Attendiamo vostri commenti.. oltre a nuovi succulenti aggiornamenti della coppia!