Fedez papà: cambio pannolini ad occhi chiusi. Avrà superato la prova?

Fedez è un padre che ha sempre ammesso di essere in grado di badare al figlio, Leone. In un’intervista lo hanno messo alla prova. Ecco come è andata.

Fedez è sempre molto attivo sui social e nelle sue stories compare molto spesso il figlio Leone con il quale si diverte molto tra giochi e piccoli dispetti alla mamma.

Fedez è quindi molto partecipe alla vita di famiglia e può essere considerato uno di quei papà a 360° che si occupano dei figli. In un’intervista per Prime Video si è cimentato anche in una prova molto simpatica che ha superato a pieni voti.

Fedez padre a 360°: la prova del cambio pannolini

Fedez e Chiara Ferragni hanno un figlio, Leone 2 anni, la coppia come ben si sa è molto attiva sui social ed ha sempre pubblicato foto e video anche del piccolo. La Ferragni ha mostrato anche la prima ecografia del figlio.

Intervistato nella prima puntata della seconda stagione di Prime Talks, il format YouTube di Prime Video, da Guglielmo Scilla, ha partecipato ad un gioco che gli è stato proposto dal conduttore per dimostrare se effettivamente sa come si mette un pannolino ad un bambino.

Due volte lo ha fatto, la prima con gli occhi aperti, dando anche dei suggerimenti su quanto stringere o non stringere il pannolino e la seconda con gli occhi bendati. In entrambi i casi ha superato la prova a pieni voti e senza dimostrare alcuna difficoltà: “Padre modello” esclama Guglielmo.

Sempre poi parlando di bambini ha confessato di non amarli tutti, ma solo il suo e che sarebbe felice di avere un altro figlio. Nell’ultimo periodo le voci su di una presunta gravidanza della Ferragni si erano fatte insistenti, ma la coppia ha sempre smentito tutto. Inoltre, Fedez vorrebbe una femminuccia in quanto ha sperimentato che i maschi sono più attaccati alla mamma.

Una deduzione che ha fatto in base alla sua esperienza, infatti ha pubblicato diversi video nei quali Leone lo spinge via preferisce stare con la mamma, oppure quando lo “critica” per le sue scelte non apprezzandole come non amando il nuovo look del papà.

Voi unimamme cosa ne pensate di Fedez papà? Vi piace?