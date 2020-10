By

La presentatrice Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni e pronta arriva la risposta di Fedez.

Unimamme, nelle ultime ore è scoppiato un caso mediatico, a seguito di alcune affermazioni della presentatrice Eleonora Daniele rivolte a Chiara Ferragni.

Ferragnez: scontro con la presentatrice di Storie italiane

Tutto è cominciato quando la conduttrice di Storie Italian, Eleonora Daniele, ha parlato con Simona Ventura di Chiara Ferragni, criticandola.

Ieri sera, per chi se lo fosse perso, è andato in onda il documentario Chiara Ferragni – Unposted. Successivamente la Daniele ha commentato il documentario con Simona Ventura sostenendo che la Ferragni non avrebbe fatto nulla riguardo al coronavirus.

“Cioè una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata eccetera eccetera dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi…Cioè, come dire, qualche messaggio in più, di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare” ha detto la Daniele.

Simona Ventura ha ribattuto che la Ferragni, già a marzo, aveva avviato una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva. La Daniele però ha insistito che la Ferragni ultimamente, non abbia affrontato l’argomento e ha concluso con l‘immagine dell’influencer vestita da Madonna oggetto di denuncia del Codacons.

Mentre la Ferragni ha risposto all’attacco con un pacato “grazie Simo” e un messaggio in cui ringraziava il marito di prendere le sue difese “Io dopo l’ennesimo discorso sconclusionato in cui mi viene data qualche colpa”, Fedez si è scagliato subito contro la Daniele. “Questo sarebbe servizio pubblico?” ha scritto su Twitter.

E ha aggiunto: “Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Ma mia moglie non riveste un ruolo politico, mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato e magari avrebbe dovuto prodigarsi di più. ” Fedez ha quindi ricordato la raccolta fondi e anche il tour della Ferragni per mostrare le bellezze italiane, tra cui gli Uffizi. E infine l’immagine sacra tanto contestata e anch’essa un’opera di un importante artista nostrano.

Il Codacons invece, sostiene Fedez, durante la pandemia, ha aperto una raccolta fondi ingannevole. “Complimenti alla Rai, complimenti a tutti. Spero che mandi in tv ciò che ho detto e che risponda nel merito”. Alla fine Eleonora Daniele si è scusata, in qualche modo su Twitter.

ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con @Simo_Ventura — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) October 13, 2020

Ha ammesso di essersi dimenticata della raccolta fondi e si è scusata, ma ha ribadito di aver agito in buona fede. “A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Unimamme, secondo voi queste basteranno come scuse?

