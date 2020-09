Chiara Ferragni è diventata due anni fa mamma del piccolo Leone. La maternità l’ha cambiata anche se ha bisogno di essere aiutata.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più famose, seguite ed imitate sui social. Lei si è sempre definita un’imprenditrice digitale, ma il ruolo che le piace di più è quello di mamma.

Negli anni abbiamo imparato a conoscere una Ferragni diversa, sia dopo aver conosciuto l’attuale marito Fedez e sia dopo esser diventa mamma per la prima volta due anni fa del piccolo Leone.

Chiara Ferragni e la maternità: “La nascita di Leone mi ha cambiata”

In una recente intervista Chiara Ferragni ha parlato di come la maternità l’ha cambiata e del percorso che ha dovuto e voluto affrontare. Ad bravissimo direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, la 33enne influencer ha raccontato di come sia cambiata dopo la nascita di Leone, ammettendo di essersi sentita all’inizio un poco stordita dalla novità: “Quando ero incinta non capivo precisamente cosa stava succedendo. Poi la nascita di Leone ha cambiato tutto. Ci ho pensato molto, lo sto vedendo crescere, sto assistendo a questo incredibile miracolo, un batuffolo che diventa sempre più una persona con un pensiero, un carattere, una voce. Leone mi ha insegnato il valore della morte. E quindi della vita. Mi ha messo davanti al baratro della fragilità, alle preoccupazioni, al fatto che non vivi più a cuor leggero come prima. È come una costante interrogazione con te stessa, con le tue paure, con la vita“.

La Ferragni non si vergogna di raccontare le sue debolezze ed ha ammesso di aver chiesto aiuto nel 2018: “Non tanto perché avessi qualche trauma in particolare, ma perché sentivo il bisogno di farmi aiutare a lavorare meglio su me stessa“.

Anche il marito è seguito da un terapeuta, ma fanno due percorsi diversi. Lei si è avvicinata ad una nuova tecnica l’EMDR: “L’ho vista postata su TikTok da alcuni ragazzi e ragazze vittime di abusi: è un modo di affrontare i traumi togliendo il dolore e concentrandosi sui fatti. Mi appassiona quello che sta succedendo recentemente sui social: non si insegue più la perfezione ma si tende a mostrare le proprie insicurezze. E mostrare le proprie insicurezze ha un potere infinito. Forse si è aperto un nuovo canale di autenticità“.

Lei è un’assidua frequentatrice dei social, ma sa bene quali sono i rischi che ne possono derivare sia da un uso improprio e sia nel credere in tutto quello che viene mostrato. E’ la prima che ammette che la sua vita “non è perfetta”: “I social, in questo, sono davvero pericolosi, soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti, perché ti mostrano sempre un contesto apparentemente migliore del tuo. Il tuo vicino di casa sembra sempre fare qualcosa di più interessante di quello che fai tu. Tutti sembrano avere sempre più successo di te. Bene, state tranquilli: non è vero“.

Ha poi parlato anche delle donne in Italia e di come per emergere nella nostra società se sei donna devi dare il doppio degli uomini: “Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. E le sfide giornaliere sono infinite. Per fortuna oggi le donne iniziano a essere considerate in maniera diversa e il discorso della parità è sul tavolo, lì davanti a tutti. Ma non basta. Io sono una privilegiata, sono in una posizione di potere e posso dire la mia sempre. Ma non è così per tutte, soprattutto perché le donne, a differenza degli uomini, sono chiamate a fare compromessi. Ecco, non fate compromessi, perché gli uomini non li fanno“.

La Ferragni nella sua vita confessa di aver conosciuto tre donne che l’hanno cambiata e segnata. La prima è Maria Grazia Chiuri, direttrice delle linee femminili di Dior, e che le ha disegnato l’abito da sposa. Poi c’è anche Bebe Vio, “un miracolo, una forza. Di lei mi conquista soprattutto una cosa: è l’incarnazione della speranza. Ecco, non del successo, della speranza, un valore importantissimo che ho scoperto grazie a lei“. E poi anche Heidi Klum “una super lavoratrice. Mi piace la sua cultura del lavoro, ma anche quella capacità unica di godersi la vita, il percorso, le sfide. E poi è una mamma incredibile“.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole della Ferragni? Vi piace di più da quando è diventata mamma?