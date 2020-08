Chiara Ferragni pronta per un secondo figlio? “Voglio avere una grande famiglia”

L’influencer Chiara Ferragni, ha aggiornato le sue storie con alcune succulente notizie sul suo futuro.

Unimamme, l’influencer Chiara Ferragni, dalla Sardegna in cui si trova insieme al figlio Leone, aggiorna le sue storie rispondendo ad alcune domande dei suoi fans.

FERRAGNI RISPONDE AI FAN: ECCO COME SARA’ IL SUO FUTURO

Chiara Ferragni è mamma del piccolo “Leoncino” già da più di un anno e, come tanti altri genitori che non sono influencer o non hanno niente a che fare con i media, deve prendere delle decisioni importanti sul futuro e l’educazione del figlio, ma non solo.

LEGGI ANCHE: MAMME E VIP IN VACANZA COI FIGLI: DA CHIARA FERRAGNI AD ALENA SEREDOVA FOTO

L’imprenditrice digitale con 20,7 milioni di followers, ha confessato che sta levando le tende da Los Angeles, dalla casa che abitava quando ha incontrato Fedez , dove ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza e dove il piccolo Leone ha vissuto i suoi primi mesi.

L’influencer riconosce che l’America le ha dato molto ma non si rispecchia più in quell’ambiente e quindi ha deciso di vendere la casa. Non si tratta però di un addio.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI COME LA VENERE DI BOTTICELLI: ESEMPIO PER I GIOVANI FOTO

La Ferragni ha aggiunto che non esclude di tornare, ma per brevi periodi e che Leone crescerà in un contesto europeo. Il piccino, che compare spessissimo nelle foto abbracciato alla mamma o insieme al papà, sempre allegro e sorridente, sarebbe dovuto andare all’asilo a settembre .

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI PERDE SUA NONNA E AVVIA UNA RACCOLTA FONDI PER IL CORONAVIRUS| FOTO

Purtroppo, a causa della situazione, cioè della pandemia, i genitori hanno deciso di posticipare l‘ingresso all’asilo quando la situazione sarà più tranquilla e, si spera, più sicura. A questo proposito, secondo uno studio, i bambini piccoli sarebbero contagiosi come gli adulti. I fan le hanno anche chiesto se ha intenzione di avere altri figli dopo Leone e Chiara Ferragni ha risposto di sì “voglio avere una grande famiglia” ha detto.. Vi ricordiamo che solo pochissimi mesi fa si parlava di un’eventuale gravidanza. L’influencer ha aggiunto che ora lei e Fedez stanno cercando una casa di villeggiatura non troppo lontana da Milano, insomma tante novità si profilano all’orizzonte per questa famiglia che abbiamo imparato ad amare.

Unimamme, cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni della Ferragni sull’educazione del figlio?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.