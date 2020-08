Chiara Ferragni pungolata sul figlio sbotta: “ certi commenti mi inorridiscono”

Chiara Ferragni è intervenuta sui social su un argomento caldo, parlando anche di un aspetto che riguarda il figlio.

Unimamme, Chiara Ferragni ha da poco lasciato l’amata Sardegna con tutta la sua famiglia, ma di recente è stata coinvolta anche in una polemica.

Chiara Ferragni partecipa a una polemica su Instagram

La vicenda ha avuto origine quando Trash italiano ha condiviso, sulla sua pagina Instagram, un filmato in cui la youtuber Morena Amore ha fatto un discorso circa l’educazione dei bambini.

La Amore ha dichiarato convinta che i bambini devono essere educati a un solo tipo di amore, quello tra un uomo e una donna.

Visualizza questo post su Instagram Secondo voi questo video è stato registrato nel Basso o Alto Medioevo? Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 27 Ago 2020 alle ore 11:18 PDT

A questo post hanno risposto moltissimi utenti, tra cui anche l’illustre imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha scritto: “io senza parole”.

Il suo commento ha suscitato la reazione di un’altra utente che ha voluto rispondere in questo modo: “Vorrò vedere quando tuo figlio guardando questi cartoni si girerà verso di te e ti chiederà ‘mamma perché si baciano?‘”.

La Ferragni, forse lo saprete già, è sempre stata contro tutte le forme di discriminazione e quindi ha avuto la risposta pronta al commento dell’utente: “Direi semplicemente che sono due persone che si amano, è tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”.

Il post in questione ha avuto 1 milione di Like e 7500 commenti. Nel frattempo, come dicevamo, la Ferragni è tornata a Milano con marito e figlio, pronta ad affrontare le nuove sfide.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e delle parole della Ferragni? Noi vi lasciamo con l‘aiuto dato dalla Ferragni a una ragazza disabile.

