Chiara e Fedez su Instagram hanno mostrato tra le loro stories come sarà la figlia quando sarà un pò più grande: le foto.

Come è noto i Ferragnez sono in attesa del secondo bambino che qualche settimana fa hanno rivelato essere una femminuccia, anche se già in molti erano a conoscenza del sesso.

Infatti, questa estate, hanno fatto il giro del web le parole della madre di Chiara che metteva nero su bianco che il secondo figlio sarebbe stato una femminuccia.

Ora la coppia, oltre a portare avanti i loro i loro impegni lavorativi – proprio oggi sono uscite le foto che Chiara ha scattato per Vogue Hong Kong alla Galleria degli Uffizi di Firenze, che come al solito sono state molto criticate – hanno mandato dei messaggi molto importanti tramite i social.

Pare, infatti, che il Presidente del Consiglio, consapevole della loro forza comunicativa soprattutto tra i giovani, abbia chiamato la coppia per chiedergli un aiuto sul sensibilizzarli nell’uso della mascherina.

Anche in questo caso le polemiche non sono mancate, visto che moltissime voci note si sono scagliate contro il fatto che abbiano fatto il nome del Presidente, ma c’è da dire che almeno per una volta era necessario tacere e pensare che il Paese, se la curva dei contagi continua ancora a crescere, si ritroverà in una situazione davvero ingestibile.

E nessuno si augura un nuovo lockdown, dal momento che il nostro Paese non potrebbe reggerlo.

Chiara e Fedez, curiosi di vedere come sarà la bambina?

In ogni caso la coppia, ormai da tempo è abituata alle polemiche e nonostante questo riesce a mandare avanti la propria vita.

Negli ultimi giorni la pancia dell’influencer si sta facendo sempre più grande, tanto che Chiara tiene informati i suoi follower sulle dimenioni della baby.

Oggi, però, marito e moglie hanno caricato su Instagram uno scatto che mostra come sarà la bambina una volta cresciuta.

Per fare ciò hanno utilizzato un’app, FaceApp, che è in grado di mescolare i lineamenti della madre con quelli del padre, facendo vedere come sarà.

Anche la piccola secondo, l’app, dovrebbe ereditare i colori chiari della madre tra occhi e capelli.

Del resto il mondo del web è innamoratissimo del primogenito, Leone, che oltre ad essere estremamente simpatico e anche un bellissimo bambino.

Quindi secondo FaceApp, la piccola avrà i colori della mamma e la forma del viso di Fedez.

Nel frattempo sul web sono partite le scommesse per scoprire quale sarà il nome della bambina che ancora i Ferragnez non hanno rivelato e a detta loro ci stanno ancora riflettendo su.

In molti, visto il nome esotico di Leone, scherzosamente hanno consigliato ai due di chiamarla Gazzella che sarebbe in perfetta sintonia con il nome del fratello.

Chissà se i due ascolteranno i loro seguaci, nel frattempo si attende il momento in cui riveleranno il vero nome della piccola.

E voi unimamme avete visto le ultime stories dei Ferragnez?

