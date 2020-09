Il rapper Fedez invia un messaggio commosso ai genitori di Marco Vannini.

Il rapper Fedez ha rivolto un commosso messaggio ai genitori di Marco Vannini, il ventenne ucciso a Ladispoli nel 2015 per l’omicidio del quale è stata pronunciata oggi la sentenza del processo di appello bis, che ha condannato la famiglia Ciontoli.

LEGGI ANCHE: “ERA CON ME”: LA MAMMA DI MARCO VANNINI COMMOSSA DOPO LA SENTENZA | FOTO

La Corte di Assise di Appello di Roma ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, sua moglie Maria Pezzillo e i figli Martina, fidanzata di Marco, e Federico a 9 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di concorso anomalo in omicidio volontario.

Fedez e il messaggio ai genitori di Marco Vannini

L’omicidio di Marco Vannini ha scosso profondamente tutta l’Italia. In molti hanno voluto esprimere solidarietà a vicinanza ai genitori del ragazzo, Marina Conte e Valerio Vannini.

Oggi, in occasione della nuova sentenza di condanna con pene molto dure per la famiglia Ciontoli, riconosciuta responsabile della morte di Marco, non sono mancate le attestazioni di affetto per Marina e Valerio. Tra coloro che hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza ai Vannini c’è anche il rapper Fedez, che poco fa nelle sue stories di Instagram ha pubblicato un messaggio molto commosso.

“Quanta forza di volontà, quanto amore. Siete due genitori incredibili, felice che giustizia sia stata fatta. Vi mando un abbraccio grandissimo”, ha scritto Fedez.

Il processo di appello che si è concluso oggi si è celebrato dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato lo scorso febbraio il primo processo di appello che nel 2019 aveva condannato Antonio Ciontoli a soli 5 anni di reclusione per omicidio colposo. La Cassazione ha escluso che Ciontoli potesse essere condannato per la sola colpa, a causa della sua condotta: aveva sparato a Marco e poi non lo aveva soccorso.

Nel nuovo processo è stata riconosciuta la responsabilità dell’omicidio volontario per Antonio Ciontoli, che è stato condannato alla stessa pena del processo di primo grado. Invece si è aggravata la posizione della moglie e dei figli che dai 3 anni del primo grado per omicidio colposo sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi per il concorso nel reato di omicidio volontario.

LEGGI ANCHE: “MIO FIGLIO MARCO”: LA MAMMA DI MARCO VANNINI E LA VERITÀ IN UN LIBRO | VIDEO

LEGGI ANCHE: PROCESSO VANNINI IN CASSAZIONE | INTERCETTAZIONI INEDITE E UNA “PASSEGGIATA PER LA GIUSTIZIA” | FOTO

Che ne pensate unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS