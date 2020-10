Halloween a casa Ferragnez: la tenera maschera di Leo e i dolcetti per i bambini con il gel disinfettante.

Oggi si festeggia Halloween, una festa in maschera all’insegna di dolcetto o scherzetto?, che abbiamo importato dagli Stati Uniti ma in realtà che ha le sue origini in un’antica festa pagana irlandese, Samhain, il capodanno celtico.

Da qualche anno anche in Italia, i bambini si mascherano e vanno di casa in casa recitando la formula che hanno imparato dai film americani: dolcetto o scherzetto? Insieme ai genitori intagliano zucche, con il volto di Jack-o’-lantern, al loro interno collocano un lumino.

La parola Halloween viene dalla forma contratta di All Hallows’Eve, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa Santo, mentre Eve è vigilia e All sta per tutto o tutti. Dunque l’espressione indica la Vigilia di Tutti Santi. Quest’ultima è una festa cristiana che celebriamo anche noi, il 1° novembre.

A ben vedere l’evocazione del mondo dei morti la notte della Vigilia di Ognissanti non è una tradizione esclusiva del mondo anglosassone. Anche da noi, specialmente al Sud Italia, c’è la tradizione per la commemorazione dei defunti, del 2 novembre, di preparare dei dolcetti da lasciare sul tavolo alla notte per i nostri cari che tornano a farci visita dall’aldilà.

Halloween, dunque, non è così lontano da noi ed è festeggiato anche in tante famiglie italiane, magari unendo a questa festa celtica le tradizioni locali. Soprattutto nelle famiglie con bambini questa festa con maschere e dolcetti non può mancare. Anche i personaggi famosi ci tengono a festeggiare. Ecco cosa è avvenuto in casa Ferragnez.

Halloween a casa Ferragnez: la maschera di Leo e i dolcetti

Halloween è arrivato anche in casa Ferragnez, la coppia più famosa e popolare dei social formata dalla influencer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez, con un figlio Leone, 2 anni e mezzo, spesso protagonista delle loro storie sui social.

Fedez ci teneva a documentare la giornata di Halloween nella sua famiglia e lo ha fatto pubblicando una serie di stories sul suo profilo Instagram.

La prima immagine è del figlio, mascherato per l’occasione da Pocoyo, un bambino di quattro anni vestito con una tuta e un cappello blu, protagonista di una serie animata in computer grafica, molto popolare tra i più piccoli.

La parte più divertente però viene dopo, quando Fedez armato del suo smartphone filma le buste di caramelle che ha preso per bambini che suoneranno alla porta per “dolcetto o scherzetto”. Il rapper mostra orgoglioso tutte le caramelle acquistate e poi getta sul tavolo qualcosa di meno divertente ma che in questo periodo non può mancare: il gel disinfettante per le mani. Ai bambini verranno date le caramelle, ben confezionate, ma prima dovranno igienizzarsi le mani.

Da bravo papà premuroso, anche verso i figli degli altri, Fedez mostra sempre sulle sue stories i sacchetti di caramelle e la bottiglietta di gel igienizzante accanto posti fuori della porta di casa. Un Halloween “igienico” ma inevitabile di questi tempi “Credo sia la cosa più triste che abbia visto in vita mia“, dice Fedez nel video.

Il momento più divertente, però, è quando Fedez, intento a preparare le caramelle per i bambini, scopre la moglie Chiara che ne sta mangiando alcune. Con la bocca piena e le mani nel sacchetto, Chiara Ferragni mente con nonchalance: “Non le sto mangiando!“.

Chiara è titubante quando Fedez le dice di mettere le caramelle fuori per i bambini. “Va che ti vedo, eh!”, le intima il marito, mentre Chiara rovista tra le buste di caramelle.

Insomma, a casa Ferragni un Halloween spensierato.

