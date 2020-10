Halloween è alle porte, ma che giochi si possono organizzare per i bambini a casa? Ecco qualche divertente idea per la famiglia.

Come è noto Halloween è la festa più paurosa dell’anno e anche la più divertente.

Per questo motivo in un articolo precedente si è parlato dei costumi che tutte le donne incinte possono realizzare stando in casa e festeggiando con la propria famiglia.

Quest’anno a causa dell’emergenza data dal Covid19 sarà un Halloween diverso dal solito, niente feste e nemmeno il celebre giro del palazzo alla ricerca di qualche caramella in più con il solito “Scherzetto o dolcetto?”.

Certo tutto questo mette un pò di tristezza, ma se in famiglia si hanno dei piccoli che vogliono comunque divertirsi e festeggiare Halloween, ecco qualche consiglio su come passare la serata.

Ci sono tantissimi giochi da poter organizzare, adatti proprio ai bambini, sarebbe molto bello poterli fare insieme ai loro compagni di scuola, ma come si sa al momento è molto complicato.

E proprio per questo bisogna fare quel che si può. Insomma pare che anche le mamme e i papà dovranno impegnarsi e partecipare ai vari giochi, in modo tale da trascorrere una serata diversa e sporattutto senza pensieri che in un momento come questo serve tantissimo.

Giochi Halloween bambini: ecco quelli da fare a casa

Come è noto Halloween è una festa che abbiamo importato dai Paesi anglosassoni. Questi sono molto legati alla tradizione e ogni anno si prodigano in feste incredibili e costumi senza fiato.

LEGGI ANCHE: “Dolcetto o scherzetto?” I Pj Masks a lavoro per una buona causa

Qui da noi, Halloween ha iniziato a prendere piede lentamente negli anni duemila, ma ancora non esiste un vero e proprio rituale relativo alla festa.

Sì si esce a divertirsi e a far baldoria, ma sono in pochi quelli che si impegnano a realizzare abiti da paura.

Ma dal momento che quest’anno la situazione Coronavirus non lo permette che cosa si può fare in casa insieme alla propria famiglia e soprattutto per intrattenere i bambini?

Ecco allora qualche idea.

Un gioco divertente può essere il fantasma volante: ci si mette in cerchio e si fa volare un palloncino bianco a forma di fantasma, il primo che riesce a prenderlo vince.

Altro gioco molto divertente da fare, ma bisognerebbe essere in tanti è quello di dividersi in squadre e scegliere uno del team da avvolgere con della cartaigienica per trasformarlo in una mummia. Vince chi fa prima. Questo gioco si chiama La mummia.

La freeze dance di Halloween: tutti ballano e quando si stoppa la musica si deve stare immediatamente fermi. Chi si muove ha perso!

Twister è un gioco che piace ad adulti e piccini. In occasione di Halloween si possono modificare i colori dei pallini e renderli a tema!

LEGGI ANCHE: Halloween: Amazon e le aziende dolciarie guadagnano di più

Altro passatempo divertente può essere la sfilata dei costumi. Ogni piccolo sfila con il proprio costume e successivamente si passa alle votazioni. Chi ha più voti, vince!

Tiro al barattolo. Con un pò di ingegno è possibile trasformare qualche vecchio barattolo in una zucca, un fantasma, uno scheletro. Successivamente si posizionano tutti i barattoli e si è pronti a giocare. Chi riesce a beccare il barattolo, vince!

Il bowling delle mummie è facilissimo da realizzare: basta semplicemente prendere qualche birillo, avvolgerlo con della carta e trasformarlo in un fantasma. Ecco che il gioco prende forma, ma a tema.

Centra il cappello è un altro passatempo molto divertente. Si mette a terra un cappello e si cerca di far passare dalla punta dei cerchi che si possono realizzare con della carta. Ovviamente vince chi è riesce a inserire più cerchi!

Infine un gioco spassoso da fare, ma bisognerebbe essere in tanti, è quello della caccia al fantasma. Basta riempire il pavimento di palloncini bianchi e il compito di ogni bambino è quello di far scoppiare il palloncino come può. Chi ne scoppia di più vince.

LEGGI ANCHE: Holyween vs Halloween: l’alternativa a “dolcetto-scherzetto”

E voi unimamme che cosa avete organizzato per far divertire i vostri piccoli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS