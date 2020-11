Chiara Ferragni alza la voce: “non resteremo in silenzio”

Chiara Ferragni interviene sulla Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne anche Chiara Ferragni interviene su questo argomento con un post molto potente.

Non è la prima volte che l’influencer da 22 milioni di follower mette da parte il discorso moda per parlare anche di temi più seri.

Chiara Ferragni e la Giornata contro la violenza sulle donne

Solo pochi giorni fa, per esempio, ha lanciato un appello a tutte le donne affinché siano più solidali tra di loro” e non si aggiungano al coro maschile di chi le umilia, le insulta, le giudica e le infama”.

Nel suo filmato si legge: “il 31% delle donne in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale”.

“E’ un fenomeno che purtroppo si verifica in tutto il mondo e con casi sempre più gravi, basti pensare che il “il 31% delle donne in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale e il 62% delle donne ha subito una violenza fisica o sessuale del parter o ex partner uomo. Un giorno ogni tre è stata uccisa una donna per questioni legate al suo genere”.

L’influencer prosegue spiegando che non ci sono solo violenze fisiche e sessuali, ce ne sono tantissime a cui le donne sono sottoposte quotidianamente. “Secondo me il primo passo è dirci tutte: non arrendiamoci, alleiamoci, denunciamo per un futuro migliore. Denunciamo ogni volta che c’è qualsiasi tipo di violenza”.

La Ferragni ricorda però che viviamo ancora in una società per cui per molte donne è difficile denunciare, solo il 14% lo fa ed è un dato allarmante. “Cerchiamo di aiutare tutte le donne che conosciamo e sappiamo essere vittime di violenza, anche solo psicologica. Cerchiamo di farle uscire da questa situazione.”

Infine la Ferragni promette di condividere un numero verde e una chat apposite “voglio approfondire questo argomento per dare e darci speranza un po’ a tutte noi. Unite ce la faremo”.

Qualche ora fa, inoltre, nelle storie Chiara Ferragni ha condiviso delle slide sulla violenza sulle donne di Spaghetti Politics e una pubblicità in cui lei stessa è testimonial di Pomellato sempre su questo tema.

Cosa aggiungere unimamme, Chiara Ferragni è sempre più impegnata nel sociale no?

