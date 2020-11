“La squadra più bella”: Fedez e Chiara Ferragni premiati

Fedez e Chiara Ferragni sono stati premiati con l’Ambrogino d’Oro. La coppia è super felice e ringrazia i fan su Instagram.

Anche quest’anno verrà assegnato il l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città. La cerimonia sarà il 7 dicembre, in occasione della festa di Santo Ambrogio, in forma molto ridotta rispetto agli anni poassati a seguito della pandemia.

Anche se la cerimonia ancora non si è svolta si sanno già i nomi delle persone che verranno premiate e si sa che la Grande medaglia d’oro alla memoria va agli operatori sanitari caduti sul lavoro per il Covid.

Fedez e Chiara Ferragni premiati per il loro impegno: la loro contentezza

Tra le persone che riceveranno il premio ci sono anche due personaggi del mondo dello spettacolo molto seguito, ma anche molto criticati. Si tratta di Chiara Ferragni e Fedez, lei influencer ed imprenditrice digitale, lui rapper, che riceveranno l’onorificenza per il loro impegno i mesi della prima ondata della pandemia.

Durante la prima ondata la coppia era riuscita attraverso delle campagne di sensibilizzazioni a raccogliere numerosi fondi che avevano permesso la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. A decidere di assegnare l’onorificenza è stata l’apposita commissione del Comune di Milano che comprende alcuni consiglieri e il presidente del Consiglio comunale.

Anche adesso Fedez si è impegnato in una raccolta fondi un poco particolare per aiutare tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che in questi mesi non possono lavorare. Il rapper sta lavorando con tantissimi artisti tra i quali anche Vasco Rossi.

I Ferragnez sono stati molto felici di aver ricevuto il premio e lo hanno comunicato attraverso i social. Il primo è stato Fedez che ha scritto: “Felice ed orgoglioso della mia famiglia. La squadra più bella di cui io abbia fatto parte“.

Mentre Chiara ringrazia i suoi tantissimi fan per gli auguri: “Vi amo Twitterini ed Instagrammini che siete felici per l’ambrogino d’Oro. Siete la mia forza e la prova che facendo del bene spesso si ottiene dell’altro bene“.

Oltre a Fedez e Chiara Ferragni anche altre persone riceveranno l’onorificenza, ma sopratutto quest’anno la Medaglia D’Oro alla Memoria verrà assegnata a chi si è impegnato nella lotto contro la pandemia: operatori sanitari caduti sul lavoro per Covid (Grande Medaglia d’Oro), Beppe Allegri e Mauro Resmini (due tassisti morti per Covid), Cristina Cattafesta (fondatrice del Cisda, il Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane) e il giornalista di Radio Popolare Raffaele Masto.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo premio? Cosa ne pensate?