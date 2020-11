Sharon Fonseca su Instagram: “un mese dal parto”

Sharon Fonseca su Instagram il dolce ricordo del parto avvenuto un mese fa. La neo mamma è molto felice della sua principessa.

In occasione del primo complimese della figlia, la modella venezuelana Sharon Fonseca pubblica sulle sue stories Instagram due immagini di quel giorno.

Due foto molto dolci per ricordare un momento così importante per la vita di ogni mamma, che nessuna dimenticherà mai.

La Fonseca ha 25 anni ed è la compagna dell’imprenditore Gianluca Vacchi dal quale il 27 ottobre ha avuto la sua prima figlia, Blu Gerusalemme. Lei oltre ad essere una modella bellissima è anche un’influencer molto seguita sui social e un’imprenditrice, ha lanciato una sua linea di moda.

Sharon Fonseca: le foto per il primo mese della figlia

Diventare genitori ha cambiato la vita di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, la coppia ha accolto la piccola alla fine del mese scorso. La neo mamma ha condiviso dopo qualche settimana dal parto le sue emozioni e sensazioni di questi primi giorni da mamma.

Adesso ad un mese dalla nascita della piccola di casa, amata da tutti i componenti della famiglia, anche i cani, la modella ha condiviso due foto intime di quel giorno. Foto condivise di notte perchè le “mamme non dormono mai“.

La prima subito dopo il parto, lei nel letto e Vacchi che stringe tra le braccia la figlia: “Esattamente un mese fa abbiamo avuto la nostra principessa“.

La seconda foto è ancora più intima, la mamma di Blu posta un suo scatto poco prima del cesareo quando aveva ancora il pancione. E’ l’ultima foto della modella con la pancia, molto tenera.

Blu è nata con parto cesareo come aveva già raccontato la mamma, anche se per tre giorni i medici hanno fatto di tutto per farla partorire con il naturale, ma non c’è stato nulla da fare.

Diventare mamma ha cambiato anche l’aspetto fisico della modella che sa che per tornare a quella di prima ci vorrà del tempo, ma la giovane madre sta un poco alla volta riprendendo il suo aspetto fisico. Infatti in una foto si mostra per la prima volta dopo 9 mesi con scarpe con tacco ed i visti che indossava prima della gravidanza.

Voi unimamme avete la foto con il pancione poco prima del parto?