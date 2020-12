By

Come si sa le feste provocano molto stress e a pagarne di più sono proprio le donne che lo vivono sul loro ciclo e sulla vita sessuale.

Oramai il Natale è decisamente alle porte e i preparativi per i cenoni/aperitivi rinforzati – causa Covid – sono già iniziati.

Ovviamente come è noto bisogna godersi questi momenti di festa nel pieno delle regole indette dal Governo, onde evitare che il virus si propaghi ancora di più.

Tuttavia una recente ricerca, condotta in base a un sondaggio fatto da INTIMINA, ha evidenziato un dato davvero importante, mettendo in correlazione le feste e le donne.

Il sondaggio ha sottolineato come il periodo di festività che ci approssimiamo a vivere desta grande stress soprattutto in una parte della popolazione, quella composta dal genere femminile.

Pare che il mondo femminile senta molta più pressione in questo periodo, sentimento dovuto anche alle diverse cose di cui si deve occupare, dividendosi tra casa e lavoro.

Ma vediamo quali sono i campi in cui si sente questo grande stress.

Stress da feste: effetti sul ciclo mestruale e sulla vita sessuale

Da quello che si apprende nella ricerca a causa del forte stress provato dalle donne in questo periodo, la maggior parte di esse presenta delle irregolarità nel ciclo mestruale.

Tanto che il 48% delle intervistate dichiara di provare stress durante le feste, a tal punto da avere delle ripercussioni sul proprio ciclo: il 15% ammette di avere un ritardo, mentre il 17% sostiene di saltarlo completamente. Mentre per chi soffre di dolori mestruali come forti crampi, ad esempio, l’intensità di questi aumenta ancora di più per 3 donne su 10.

Dal punto di vista della programmazione delle feste, il 31% delle intervistate sostiene di voler cambiare i propri programmi e di non sentirsi in grande vena di festeggiare, a provocare queste difficoltà è anche l’outfit errato che spesso mette a disagio il 55% delle donne che hanno risposto al sondaggio.

Il 30% ha anche risposto che nel momento in cui ci si dovrebbe rilassare, magari durante i pasti, non riesce a a godersi pienamente il relax, tanto da non fare eccezioni alla propria dieta neanche durante i pasti.

Tale stress, ovviamente, ha anche delle ricadute a livello sessuale. Infatti pare che tra le intervistate solo il 20% ha dichiarato di sentirsi attraenti in questo periodo e di avere un aumento del desiderio.

Il 33% invece ha risposto il contrario, sostenendo di non provare molto desiderio, a maggior ragione in un momento come questo.

Ecco cosa ha dichiarato la sessuologa Roberta Rossi a riguardo, in base ai dati forniti da INTIMINA: “Questo distanziamento fisico è esattamente l’opposto rispetto al comportamento sessuale che prevede contatto, vicinanza e intimità. Le restrizioni messe in atto hanno portato da una parte a una convivenza h24, dall’altra a una lontananza forzata. Entrambe le condizioni hanno una ricaduta negativa sul desiderio sessuale e sulla frequenza dei rapporti. Le donne inoltre hanno moltiplicato i loro impegni familiari, accudimento figli e genitori anziani, aumentando il livello di stress individuale, ancora più evidente durante le festività”.

E voi unimamme come vi sentite durante le festività natalizie?