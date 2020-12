Richiamo urgente pappa per neonati: marca e lotti interessati

E’ stato pubblicato il richiamo di due lotto di una pappa per neonati che viene usata durante le prime fasi dello svezzamento.

Si tratta di un alimento base che viene venduto in molti supermercati diffusi su tutta L’Italia. Vi ricordiamo che i richiami avvengono quando il produttore si accorge che un alimento da lui prodotto e confezionato non è idoneo alla vendita. A questo punto viene messa in moto la macchina della tracciabilità per capire dove l’alimento, ma può essere anche un prodotto non alimentare, è stato distribuito.

Nel caso fosse stato anche già messo in vendita è necessario e fondamentale, in alcuni casi, informare con diversi mezzi i consumatori. Avvisi online, ma anche avvisi cartacei nei vari punti vendita.

Il richiamo per la pappa dei neonati: il marchio ed il lotto da controllare

I richiami possono essere di varia natura questa volta è per rischi allergene. Un avviso da non sottovalutare perchè se una persona allergica dovesse assumere l’alimento con l’allergene non dichiarato in etichetta potrebbe avere anche gravi problemi di saluti.

Oggetto del richiamo di oggi sono due lotti di pappe per bambini della Selex destinate alla alimentazione di bambini dai 4 mesi di età.

L’avviso è stato pubblicato sia sul sito del Ministero e sia sul sito internet della Selex.

Ecco i dettagli del prodotto incriminato:

CREMA DI MAIS, RISO E TAPIOCA BIO – PRIMI ANNI SELEX

peso 220g

Codice EAN 8003100863287

Lotto: DG con data di scadenza (TMC: 03/01/22)

DG con data di scadenza (TMC: 03/01/22) Lotto: BJ con data di scadenza (TMC: 18/03/22)

BJ con data di scadenza (TMC: 18/03/22) Prodotto da GITTIS NATURPRODUKTE GMBH & Co KG

Il motivo è la presenza di soia, un allergene non dichiarato in etichetta. Chiunque fosse in possesso di questi due lotti può riportare il prodotto al punto vendita per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate? Consumate il prodotto?