Molte donne in gravidanza presentano una linea chiamata nigra che parte dall’ombelico fino a giù, ma che cos’è?

La linea nigra è una riga scura che compare durante la gravidanza in particolar modo nel secondo trimestre in poi e si estende dall’addome fino all’osso pubico.

Non è presente in tutte le donne in attesa, ma è di certo un segno piuttosto comune tra le future mamme.

Di solito appare in seguito agli scombussolamenti ormonali che provocano la produzione di melanina e quindi la pigmentazione della pelle nella zona dell’addome.

Ma cosa c’è da sapere sulla linea nigra? E soprattutto è uguale parlare dli linea nigra e di linea alba? Scopriamolo.

Linea nigra e linea alba sono la stessa cosa?

La linea nigra è una riga scura, larga più o meno un centimetro. Si tratta di una iperpigmentazione della pelle che parte dall’ombelico e arriva fino al pube, anche se in alcune donne può spingersi verso l’alto e arrivare fino al seno.

Questa iperpigmentazione, spesso, è chiamata linea alba, cioè “linea bianca” ed è detta così perché è costituita da fibre bianche generalmente non visibili, che dividono in due sezioni i muscoli addominali retti.

Di conseguenza se sei incinta è la stessa linea bianca a trasformarsi in linea nigra proprio per la maggiore produzione di melanina.

Questo segno compare intorno al quarto mese e di settimana in settimana si allarga e si scurisce. In certi casi può anche presentarsi intorno alla quattordicesima settimana di gravidanza.

Perché compare il segno in gravidanza?

La sua comparsa non è sintomatica, quindi non è necessario in alcun modo preoccuparsi se si dovesse presentare.

Non compare in tutte le donne ed è più probabile che sia presente su future mamme dalla carnagione un pò più scura, rispetto a quelle dal colorito più chiaro.

Come si è scritto anche in precedenza a causarne la presenza è l’aumento degli estrogeni che provocano una maggiore produzione di melanina. Cosa che si può facilmente notare anche in altre parti del corpo. Infatti molte donne, spesso, soffrono di alcune macchie scure sul viso o sulle gambe.

Linea nigra: quando appare e quando scompare

Generalmente la riga si presenta intorno alla 22esima settimana di gravidanza, ma nelle donne dalla pelle più scura potrebbe comparire anche prima.

Tuttavia è un fenomeno molto variabile, tanto che in alcune donne può comparire solo verso la fine della gravidanza.

Per quanto riguarda la sua scomparsa questa avviene poche settimane dopo il parto, in maniera del tutto naturale, senza bisogno di alcun intervento o trattamento specifico.

In ogni caso è buona norma, durante la gravidanza, applicare sulla pancia una crema che mantenga la pelle ben idratata e se si è in estate anche una buona protezione solare.

Dalla linea nigra si può capire se è maschio o femmina?

Su questa riga sono tante le credenze che vi ruotano attorno. Una delle più note riguarda il sesso del futuro nascituro.

In ogni caso è bene sottolineare che si tratta solo di una leggenda. In ogni caso si credeva che se il segno si estendeva verso la parte superiore cioè dalla parte del seno, allora il bambino sarebbe stato femmina.

In caso contrario se la riga si dirigeva verso il basso, allora si trattava di un maschietto.

E voi unimamme eravate a conoscenza di cosa fosse la linea nigra e perché comparisse?