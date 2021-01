Le insegnanti che avevano deciso di non dare il regalo di Natale a un bambino dell’asilo che non si era comportato bene ora chiedono scusa.

Unimamme, qualche giorno fa un bambino di 4 anni è rimasto vittima di una spiacevole vicenda verificatasi nell’asilo da lui frequentato, in Versilia.

Un bimbo escluso dai doni natalizi ottiene un piccolo risarcimento

Prima della chiusura delle lezioni le maestre di questo piccolo avevano deciso di consegnare dei pensierini per Natale a tutti i piccoli, tranne uno. E così è avvenuto.

Ai suoi compagni di classe sono stati consegnati i regali e a lui invece no. Le insegnanti hanno spiegato alla mamma che questo gesto doveva avere valore educativo, perché il piccolo non si era comportato bene in classe, lei però ha deciso di denunciare l’accaduto sui social e di parlarne con la preside della scuola, che non era al corrente dell’iniziativa.

La vicenda è diventata virale, così le insegnanti hanno deciso di ammettere il loro errore.

“E’ stata una decisione sbagliata. In tanti anni di lavoro non ci siamo mai messe in una situazione di questo tipo“.

“Chiediamo scusa” aggiungono le insegnanti del piccolo. Pare che verso di loro siano stati presi anche provvedimenti disciplinari.

Nel frattempo la mamma del bimbo ha deciso di cambiare scuola al figlio dopo la pausa natalizia.

“Mi hanno però chiesto di aspettare perché le insegnanti vogliono fare ammenda e, facendo finta che Babbo Natale si sia sbagliato a causa delle mascherine che portiamo al volto, regalare finalmente quel dono negato al bambino”.

Il piccino però non vuole più tornare in quella scuola. La mamma ha anche ammesso che il figlio non sia esattamente un bimbo facile da gestire “mio figlio è un bambino agitato, ma non è un motivo valido per umiliare un bambino di 4 anni” ha spiegato la mamma sul Corriere della Sera.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda? Cosa avreste fatto se fosse capitato a vostro figlio?