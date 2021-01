Sul loro profilo Instagram, Fedez e Chiara Ferragni hanno pubblicato un lungo video che racchiude tutto il meglio e il peggio del 2020

“Passerò la notte a montare un video con i momenti migliori di questo anno“, aveva annunciato il cantante Fedez dal suo profilo Instagram qualche giorno fa e ci è riuscito.

Ieri sera, sui profilo social dell’uomo, è stato caricato il video che racchiude tutti i momenti più belli ed emozionanti vissuti dalla coppia nel corso dell’anno. Il 2020 è stato un anno disastroso, ma in fondo, ognuno ha goduto di piccoli attimi di gioia.

Dalle avventure del piccolo Leone ai fondi raccolti per i lavoratori dello spettacolo, fino all annuncio della gravidanza: per Chiara Ferragni e Fedez è stato un anno da ricordare.

Ecco cosa ha condiviso il rapper e i commenti dei fan!

Fedez e Chiara Ferragni: il commenti dei fan per il video del 2020

La raccolta fondi per la costruzione di una struttura per la cura dei malati di Covid, le corse spensierate di Leone, l’annuncio della gravidanza, la raccolta per il supporto dei lavoratori dello spettacolo: non è stato un anno terribile per Fedez e Chiara Ferragni.

Il cantante, attraverso il suo profilo Instagram, ha diffuso un video che ha raccolto tutti i momenti più importanti per la sua famiglia e per le iniziative benefiche da loro supportate.

“Ciao 2020“, ha scritto Fedez nel post del video che comincia proprio con i giochi spensierati del piccolo Leone e che ha come colonna sonora la canzone “Magnifico” che il cantante ha presentato qualche anno fa con Francesca Michelin.

Il lockdown, le canzoni cantate al balcone con Arisa e Bocelli, i momenti privati della famiglia con i tagli di capelli improvvisati e l’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni: non manca proprio niente nel filmato.

Non si sono fatti attendere i numerosissimi commenti dei fan, tra cui anche moltissimi Vip, che hanno voluto salutare insieme alla famonissima coppia del web l’anno che è appena andato via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

“Speriamo in un 2021 fatto di concerti, di nuova musica e, soprattutto di normalità!“, ha scritto uno degli utenti. “Mi hai fatto commuovere!! Quante emozioni e quanti ricordi in pochi secondi. Mi avete regalato sorrisi anche quando c’era poco da sorridere“, ha invece scritto un altro fan.

In molti infatti, hanno ringraziato i due per i video divertenti e per l’intrattenimento offerto durante i mesi più difficili del lockdown.

E voi Unimamme, avete guardato questo video? Che ne pensate?