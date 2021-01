Le app di incontro aiutano l’amore: la conferma di uno studio

Le App di incontri online vedono partecipare persone che desiderano una relazione duratura o una famiglia.

Unimamme, quest’anno è stato, per ovvi motivi, particolarmente difficile per i single trovare l’anima gemella.

Il desiderio di avere una persona con cui condividere la vita è ancora molto forte, tanto che qualche tempo fa l’iniziativa di alcuni frati per aiutare le persone a trovare l’amore ha avuto un boom di adesioni.

A ogni modo, sicuramente le App di incontri hanno agevolato il nascere di incontri e relazioni che poi, a seconda dei casi, si sono tradotti in veri appuntamenti o meno.

Trovare l’amore online: tante sorprese

Su questo nuovo modo di cercare l’amore è stata svolta una ricerca dall’Università di Ginevra, in Svizzera.

Lo studio è stato pubblicato9 sulla rivista scientifica Plos One.

Vediamo insieme come si è svolta e a quali risultati è giunta.

Ecco come si è svolta la ricerca:

sono stati analizzati i dati di 3235 persone

avevano un’età superiore a 18 anni

avevano una relazione

avevano incontrato il loro partner nell’ultimo decennio

Questo studio ha dimostrato che le persone che cercano un partner tramite queste App hanno obiettivi di relazione a lungo termine, come andare a vivere insieme, avere un bambino.

Inoltre, questo nuovo sistema di trovare l’amore favorisce la miscela socio educativa e geografica.

Dallo studio è emerso che le donne hanno citato il desiderio e la pianificazione di volere un figlio più tramite con questa risorsa tecnologica che in un altro modo.

Il ricercatore Potarca spiega: “lo studio non dice se l’intenzione finale dei partner sia quella di vivere insieme a lungo o a breve termine, ma dato che non c’è differenza nell’intenzione di sposarsi e che il matrimonio è ancora un’istituzione centrale in Svizzera, alcune di queste coppie probabilmente vedono la convivenza come un periodo di prova prima del matrimonio. È un approccio pragmatico in un paese in cui il tasso di divorzi è costantemente intorno al 40%”.

In ultimo, queste app incoraggiano il mescolarsi di livelli di istruzione, per esempio tra donne con un alto livello di istruzione e uomini con uno basso.

I metodi di selezione infatti puntano molto, come immaginerete, sull’aspetto fisico.

Riguardo invece a una relazione solida e duratura, sicuramente una coppia che ha festeggiato 74 anni insieme può dare qualche consiglio.

Unimamme, voi cosa ne pensate dei risultati di questo studio?