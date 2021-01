Il 21 gennaio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Agnese. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome, ampiamente diffuso in tutta Italia, deriva dal termine agnes e significa “pura”, “casta”. Il nome venne successivamente associato al termine latino agnus, “agnello”.

Chi porta questo nome ha un animo sensibile tranquillo. È una persona precisa, ordinata ed altruista. È un’ottima madre di famiglia.

Varianti del nome:

Ines

Agnes

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 10

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: mercurio

Santo del giorno: Sant’Agnese

Per quanto riguarda il santo, il 21 gennaio si festeggia Sant’Agnese .

Agnese nasce a Roma nel 293, secondo il racconto più accreditata, da genitori cristiani e patrizi.

A 12 anni durante la persecuzione dei cristiani rifiuta la corte del figlio del prefetto del tempo di Roma, avendo già offerto la sua verginità al Signore, e per il rifiuto viene denunciata.

La santa viene quindi presa e condannata a morte. Diversi i modi in cui ci hanno provato:

viene dapprima esposta nuda al Circo Agonale , nei pressi dell’attuale Piazza Navona; un uomo cerca di avvicinarla per ucciderla ma muore prima di poterla toccare

, nei pressi dell’attuale Piazza Navona; un uomo cerca di avvicinarla per ucciderla ma muore prima di poterla toccare viene poi gettata nel fuoco ma questo si spegne per le sue preghiere

ma questo si spegne per le sue preghiere viene, allora, trafitta con un colpo di spada alla gola, così come venivano uccisi gli agnelli. Per questo motivo è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello.

Circa le reliquie si racconta che il corpo viene ritrovato nel cimitero cristiano di via Nomentana, successivamente venne fatta costruire una basilica per lei. Nel IX secolo il cranio venne posto nella cappella papale del Laterano e poi portato nella chiesa di Sant’Agnese in Agone, sul luogo dove venne esposta. Il resto del corpo invece si trova nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura in un’urna d’argento.

E’ considerata protettrice di

fidanzate,

vergini

e giardinieri.

