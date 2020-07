“Ecco come la chiameremo” è la frase che crea più suspance quando sta per nascere il bebé. Per voi una carrellata di nomi femminili con la lettera A

Nella scelta del nome spesso i genitori sono incerti. La lista che vi proponiamo di nomi femminili con la lettera A ed i loro relativi significati vi aiuteranno a scegliere meglio quale nome assegnare alla vostra bimba e, se è un nome di famiglia, a capire cosa significa e quando festeggiare l’onomastico.

LEGGI ANCHE: Scelta del nome: due genitori chiedono alla rete e il nome primo classificato mette paura!

“Ecco come la chiameremo”, i nomi con la lettera A

ADA: esistono diverse origini di questo nome. Il significato di quella ebraica è “ornamento”. Festeggia l’onomastico il 4 Dicembre

ADDOLORATA: è un nome italiano e festeggia l’onomastico il 15 Settembre

ADELE o ADELINA: nome germanico che significa “nobile”. Festeggia l’onomastico il 24 Dicembre

ADRIANA: deriva da un cognomen romano che indicava l’ “abitante di Adria”. Festeggia l’onomastico il giorno di Sant’Adriano il 5 Marzo

AGATA: di origine greca significa “persona buona” e festeggia l’onomastico il 5 Febbraio

AGNESE: di origine greca vuol dire “persona pura e casta”. Festeggia l’onomastico il 21 Gennaio

AISHA: questo nome ha una origine araba e vuol dire “vita” o “forza vitale”. Non ha onomastico, festeggia il 1 Novembre, giorno di Ognissanti

ALBA: altro nome latino che significa “bianco” o “brillante”. Festeggia il giorno di Ognissanti, il 1 Novembre

ALDA: ma derivazione germanica ma con origine controverse, può significare “vecchio o saggio” oppure “di nobili origini”. Ha due date per l’onomastico: 18 Novembre, 26 Aprile

ALESSIA: viene dal greco e significa “colei che difende”. L’onomastico si festeggia il 9 Gennaio o il 17 Luglio

ALICE: di derivazione francese significa “di nobile stirpe” e può festeggiare l’onomastico in numerose date, a seconda della santa o beata che si vuole celebrare. 9 Gennaio, 5 Febbraio, 11 Giugno, 13 Giugno, 11 Novembre

LEGGI ANCHE: La scelta del nome – La versione del papà

ALLEGRA: nome italiano senza onomastico. Festeggia il 1 novembre, giorno di Ognissanti

ALMA: di origine latina, significa “che nutre, che fa crescere”. Festeggia il 1 novembre, giorno di Ognissanti

AMALIA O AMELIA: l’etimologia è germanica e significa “persona laboriosa”. Festeggia il 28 Settembre o il 5 Gennaio

AMANDA: di origine latina significa “amabile”. L’onomastico si festeggia in varie date: 6 Febbraio, 18 Giugno, 16 Ottobre, 26 Ottobre

AMBRA: il nome riprende la pietra preziosa e festeggia l’onomastico il 1 Novembre, giorno di Ognissanti

ANASTASIA: deriva dal greco e significa “risorta”. Può festeggiare l’onomastico in varie date, a seconda della santa o beata che si vuole celebrare: 27 Gennaio, 10 Marzo, 15 Aprile, 28 Ottobre

ANDROMEDA: l’etimologia del nome è greca e vuol dire “colei che prevale sugli uomini”. Festeggia l’onomastico il 1 Novembre, giorno di Ognissanti

ANGELA: il nome Angela vuol dire “messaggero” e festeggia l’onomastico il 26 gennaio o il 2 Ottobre

ANGELICA: Angelica vuol dire “che appartiene agli angeli” e festeggia l’onomastico il 6 Dicembre

ANITA O ANNA: Anita è la variante spagnola del nome ebraico Anna che vuol dire “favore o grazia”. L’onomastico è il 26 Luglio

ANNUNZIATA: il nome riprende l’evento della Annunciazione di Gesù alla Madonna e si festeggia il 25 Marzo

ANTONIA O ANTONELLA: riprende la versione maschile Antonio, che significa “combattente” e si festeggia il 17 Gennaio

ARIANNA: di origine greca vuol dire “sacra o purissima”. Festeggia l’onomastico il 18 settembre

ASIA: deriva dal latino e indica l’ “Est”. Festeggia l’onomastico il 19 Febbraio

ASSUNTA: riprende l’evento dell’assunzione della Madonna in cielo e si festeggia il 15 agosto

AURORA: l’etimologia è latina e significa “far luce”. Festeggia l’onomastico il 7 Dicembre

AZZURRA: nome italiano che riprende il colore. Festeggia l’onomastico il giorno di Ognissanti, 1 Novembre

LEGGI ANCHE: Sesso del nascituro: le donne stressate concepiscono più femmine

Ecco i nomi più particolari e quelli più comuni che iniziano con la lettera A. Se volete sapere quale tra questi nomi è il più in voga, sappiate che per l’anno corrente in pole position ci sono “Aurora”, “Alice” e “Anna”.

A voi unimamme quale di questi nomi piace di più? Quale scegliereste per la vostra bimba?