Rinchiusi due giorni nel rimorchio di un tir: la terribile fuga di 7 bambini

Alcuni ragazzi minorenni hanno viaggiato per giorni su un camion diretto in Francia, rinchiusi nel rimorchio di un tir.

Unimamme, sappiamo che tanti ragazzi, così come gli adulti, ogni anno cercano di raggiungere Paesi più ricchi, perché nei loro regnano miseria, ingiustizie sociali, violenza, guerra, ecc…

Oggi vi raccontiamo la vicenda di un gruppo di sette ragazzi che hanno cercato di raggiungere un Paese europeo rischiando la vita.

Minorenni tentano il viaggio verso l’Europa: la vicenda

Si tratta di 7 minorenni di origine afgana, con un’età compresa tra 12 e 17 anni.

I giovanissimi sono stati scoperti grazie a una segnalazione del camionista che stava conducendo il veicolo su cui poi sono stati trovati i ragazzi dalla polizia stradale.

I ragazzi che hanno tentato questa pericolosa impresa sono stati scoperti la sera di martedì 19 gennaio 2021 all’interno del cassone di un tir nell’area di servizio Stura Nord della tangenziale.

Questa vicenda ci ricorda la fine di un bambino morto nel carrello di un aereo che partiva dalla Costa d’Avorio per andare a Parigi.

Il piccolo aveva solo 10 anni ed era stato scoperto dagli addetti dell’aeroporto Charles de Goulle di Parigi.

Tornando alla vicenda di questi ragazzi l’autista del camion era partito 2 giorni prima dalla Romania ed era diretto in Francia.

L’uomo, stando a quanto riportato su Torino Today, si era fermato nei pressi di Torino per cenare quando ha sentito strani rumori provenire dal rimorchio.

Così ha avvertito la stradale che ha soccorso i ragazzi che erano infreddoliti e affamati.

Gli hanno dato del cibo e delle coperte per scaldarsi.

Nessuno di loro parlava italiano, ma uno del gruppo, che conosceva qualche parola di inglese ha detto di essere afgano e di aver intrapreso quel viaggio insieme ai suoi fratelli.

Il ragazzo ha aggiunto di aver pagato 1000 Euro ad un uomo, in Romania, per salire sul camion. Da parte sua il conducente ha dichiarato di essere estraneo ai fatti.

Ora i ragazzi sono stati condotti in strutture di accoglienza.

Ricordiamo che per i minori stranieri non accompagnati vi è una legge approvata a marzo del 2017 che però non viene applicata.

La legge prevede che questi ragazzi abbiano gli stessi diritti degli altri bambini e ragazzi europei e quindi devono essere protetti da tutori volontari formati e affidati a famiglie.

Unimamme, voi che cosa ne pensate di un avvenimento del genere?