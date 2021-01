Richiamo prodotto alimentare del Ministero da non consumare: marca e lotto interessati

Pubblicato il richiamo prodotto alimentare del Ministero. Il rischio è grave e non lo si deve consumare. Ecco il marchio ed il lotto.

Dopo l’ultimo richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che riguardava dei “sofficini” surgelati, ecco che ne arriva un altro altrettanto importante.

Vi ricordiamo che i richiami sono necessari per tutelare la salute del consumatore finale. Non dovrebbero esserci perchè si presume che un prodotto, alimentare e non, quando esce dalla sua fabbrica deve rispettare tutte le caratteristiche di sicurezza, anche alimentare. Purtroppo non è sempre così e per questo è importante controllare sempre i richiami.

Vediamo questa volata quale prodotto non deve essere assolutamente consumato.

Richiamo prodotto alimentare: la marca ed lotto da controllare

Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami ecco che in data 21/01/2021 viene pubblicato quello relativo ad un lotto di sesamo nero. Il sesamo viene usato in molte preparazioni in cucina, dal pane alle torte salate ed anche per preparare delle gustose barrette energetiche con la frutta secca.

Il motivo del richiamo è di tipo chimico, nella nota si legge che l’allerta è 5, ma non si sa da uale sostanza. Forse l’ossido di etilene che ha interessato anche altri semi di sesamo.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : TRS SESAME SEEDS BLACK

: TRS SESAME SEEDS BLACK Marchio del prodotto : TRS

: TRS Nome o ragione sociale dell’OSA : INDIA TRADING SRL

: INDIA TRADING SRL Lotto di produzione : BATCH CODE P60806

: BATCH CODE P60806 Nome del produttore : TRS Wholesale Ltd

: TRS Wholesale Ltd Sede dello stabilimento : Inghilterra

: Inghilterra Data di scadenza o termine minimo di conservazione : BB 06/2021

: BB 06/2021 Descrizione peso/volume di vendita: 1 Cartone con 20 confezioni da 100 g.

Come dobbiamo comportaci se abbiamo in casa una confezione di questo prodotto? Naturalmente, prima di tutto non lo dobbiamo consumare. Inoltre, possiamo riconsegnarlo al punto vendita dove lo abbiamo acquistato per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami, in questi casi non è richiesto di esibire lo scontrino fiscale.