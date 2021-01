Richiamati urgentemente da tutti i supermercati alcuni prodotti surgelati. Al loro interno si troverebbe della plastica.

Segnaliamo un nuovo richiamo alimentare dal sito web del Ministero della Salute.

Gli Operatori del settore alimentare (OSA) devono adottare misure di ritiro e di richiamo quando un prodotto rappresenti un rischio per la salute. Lo stabilisce il Regolamento (CE) che istituisce il sistema rapido di allerta europeo (RASFF)178/2002.

Quando i prodotti alimentari vengono richiamati per un problema di sicurezza vanno ritirati dagli scaffali di negozi e supermercati e chi li avesse già in casa non deve consumarli.

Il richiamo alimentare di mercoledì 20 gennaio, segnalato sul portale del Ministero della Salute, riguarda una marca di prodotti surgelati. Di seguito i dettagli del prodotto.

Richiamati funghi surgelati per rischio fisico: marca e lotto

L’ultimo richiamo di prodotti alimentari, presente sul sito web del Ministero della Salute ed effettuato dagli operatori del settore, riguarda una confezione di “sofficini” surgelati ripieni ai fughi. Si tratta dei Panciottelli ai funghi surgelati del marchio Cucino Io.

La data del richiamo è il 15 gennaio 2021. Il prodotto è stato richiamato per rischio fisico.

Qui di seguito vi riportiamo la scheda del prodotto con tutti i dettagli e il numero di lotto.

Denominazione di vendita : Panciottelli ai funghi surgelati

: Panciottelli ai funghi surgelati Marchio del prodotto : Cucino Io

: Cucino Io Nome o ragione sociale dell’OSA : Todis – IGES S.u.r.l. via Tiberina km 19,300 00065 Fiano Romano, Roma

: Todis – IGES S.u.r.l. via Tiberina km 19,300 00065 Fiano Romano, Roma Lotto di produzione : L0107-L0112-L0117-L0124-L0125-L0134-L0180

: L0107-L0112-L0117-L0124-L0125-L0134-L0180 Marchio d’identificazione dello stabilimento : IT 1532L CE



: IT 1532L CE Nome del produttore: S.I.A. Società Italiana Alinenti S.p.A.

S.I.A. Società Italiana Alinenti S.p.A. Sede dello stabilimento :via P. Togliatti, 20 63073 offida (AP)

:via P. Togliatti, 20 63073 offida (AP) Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 31-07-2021 – 30-09-2021

: 31-07-2021 – 30-09-2021 Descrizione peso/volume di vendita: 450 g

Il motivo del richiamo del prodotto è il rinvenimento di un corpo estraneo in plastica all’interno del prodotto. Questo rischio di sicurezza viene segnalato come “rischio fisico“.

Nell’immagine qui sotto la foto della confezione del prodotto e il prodotto contaminato da un pezzo di plastica.

La scheda dettagliata dei Panciottelli surgelati richiamati: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_PubblicazioneRichiami_1073_azione_itemAzione0_files_itemFiles0_fileAzione.pdf

Come dobbiamo comportaci se abbiamo in casa una confezione di questo prodotto? Naturalmente, prima di tutto non lo dobbiamo consumare. Inoltre, possiamo riconsegnarlo al punto vendita dove lo abbiamo acquistato per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami, in questi casi non è richiesto di esibire lo scontrino fiscale.

