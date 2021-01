Flashmob “Giustomezzo”: le richieste delle donne e della mamme oggi

Un flashmob organizzato da “Giustomezzo” in favore delle donne e delle mamme di oggi che si affacciano nel mondo del lavoro.

Unimamme oggi, 23 gennaio 2021, è stato organizzato un flash mob in presenza ed online per tutelare i diritte delle donne e delle mamme. Una modo di protestare pacifico che viene usato da diversi anni per sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto le autorità su alcuni temi particolare.

Ecco di cosa si tratta e quali sono i punti e cosa si chiede.

“Giusto mezzo”: il flash mob in favore delle donne e mamme

Il flash mob di oggi è organizzato da “Giusto mezzo“, un’associazione formata da un gruppo di donne della società civile, attive nel mondo del lavoro in diversi settori e con competenze diversificate. L’obiettivo è quello di avere una maggiore attenzione sull’esigenze delle donne, ma anche dei bambini/e e la necessità di tutelare le donne nel mondo del lavoro.

L’evento di oggi che prende il via alle 11, in alcune piazze italiane, ma anche online ha come motto “IL RECOVERY NON CI COPRE – #NONCIBASTA“. Come si legge sulla loro pagina Facebook: “Il Presidente del Consiglio nel discorso alla Camera ha confermato l’impegno a favore dell’occupazione femminile. Ad Ottobre abbiamo sottoposto un appello al Governo che ha raccolto 50 mila firma e siamo scese in piazza a Roma a portare i vostri e i nostri “Non è giusto“, esigendo che nella pianificazione e nell’impiego delle risorse uniche e ingenti del Recovery Fund che arriveranno dall’Europa, si ponesse la giusta attenzione nel sanare le disparità di genere che rappresentano un vero e proprio freno all’occupazione femminile e alla crescita economica del Paese. Non può esserci ripartenza senza la metà della popolazione. Il 60% del lavoro perso nel 2020 riguarda le donne“.

La richiesta è molto semplice: “Vogliamo:”

lavorare

4 miliardi in più per gli asili nido affinché ogni bambino/A abbia un posto

servizi di cura e assistenza per disabili e anziani

una legge sulla parità salariale

allargamento delle tutele della maternità a lavoratrici e i lavoratori autonome/i

accesso a credito e finanziamenti alle imprese femminili

appalti trasparenti a chi garantisce la parità di genere

C'è poi anche una richiesta che riguarda il congedo di paternità che passi dai 10 giorni attuali ai 5 mesi. Le piazze interessate saranno :