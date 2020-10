La Francia raddoppia il congedo di paternità. E l’Italia?

Il congedo di paternità si configura come un diritto autonomo aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In Francia, come annunciato da Emmanuel Macron, verrà raddoppiato passando da 14 a 28 giorni, seguendo l’esempio dei paesi scandinavi.I paesi scandinavi da anni hanno equiparato il congedo parentale in modo che entrambi genitori abbiano tutele lavorative necessarie per passare tempo con i propri figli. In Danimarca le mamme e i papà hanno diritto a 52 settimane di congedo retribuito.

LEGGI ANCHE —> NUOVO CONGEDO DI MATERNITA’, COME FARE DOMANDA | INDICAZIONI

Certo in Francia siamo soltanto all’ inizio ma questo concederà ai papà di poter passare quasi un mese con il proprio bebè nei loro primi mesi di vita. E in Italia?

La Francia raddoppia il congedo di paternità, e l’Italia?

In Francia il congedo di paternità esiste dal 2002 e mira non soltanto a coinvolgere di più i papà nell’educazione dei figli ma anche, come spiega Le Monde ”al riequilibrio dei compiti familiari e all’uguaglianza professionale tra uomini e donne”. Come spiega Guillaume Chiche, promotore di questo progetto di legge, la nuova legge entrerà in vigore a luglio 2021 e garantirà 28 giorni di congedo per la nascita di un figlio, così divisi:

3 giorni a carico del datore di lavoro

a carico del datore di lavoro 25 giorni finanziati dalla previdenza sociale.

Si tratta di un congedo facoltativo ma si stima che in Francia sette padri sui 10 lo richiederanno.

Il governo sta pensando intanto di renderlo obbligatorio: è una questione di protezione e di giustizia sociale, il concetto di paternità deve essere accessibile a tutti indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro.

LEGGI ANCHE —> BONUS FIGLI PER TUTI | IMPORTI E REQUISITI NELLA PROPOSTA PER IL NUOVO DECRETO CURA ITALIA | FOTO

E mentre l’Europa si spinge verso sempre una maggiore parità genitoriale e parità lavorativa tra i sessi, l’Italia purtroppo rimane indietro, anche se quest’anno è stato fatto un piccolo passo avanti come abbiamo già detto nell’articolo “Congedo parentale per i papà: tutte le novità della legge bilancio 2020”.

Congedo parentale per il 2020:

la durata del congedo obbligatorio è stata aumentata 7 giorni

i giorni si possono prendere anche in modo non continuativo

comunque sempre entro i cinque mesi di vita del neonato (o dall’ingresso in famiglia o in Italia nel caso di adozione o affidamento nazionale e internazionale del bambino).

A richiedere questo congedo sono purtroppo soltanto il 7% dei padri italiani e non il 70% come in Francia.

Una direttiva dell’Unione Europea non ancora recepita dall’Italia nel 2019 ha previsto che il genitore secondario debba astenersi dal lavoro per 10 giorni. Speriamo che l’esempio della Francia smuova anche le cose in Italia, ora che si sta considerando e discutendo l’introduzione di un congedo per il papà di quattro mesi.

LEGGI ANCHE —> IL CONGEDO DI MATERNITA’ PER OGNI TIPOLOGIA DI LAVORATRICEDALL’INPS

Care unimamme cosa ne pensate di questa notizia di cui parla Elle?.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.