Congedo per i papà 2020: tutte le novità

Vediamo insieme tutte le novità della legge bilancio 2020 relative al congedo obbligatorio e facoltativo per i papà lavoratori dipendenti.

Anche i papà hanno un congedo, il congedo di paternità. Questo congedo per i papà, si configura come un diritto autonomo aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Vediamo insieme Tutte le novità della legge bilancio 2020 relative al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.

Congedo per i papà: novità della legge bilancio 2020

Secondo la legge di bilancio 2020 le disposizioni per i papà relative al congedo vengono applicate alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti avvenuti nel 2020. Per il 2020

la durata del congedo obbligatorio è stata aumentata sette giorni

i giorni si possono prendere anche in modo non continuativo

comunque sempre entro i cinque mesi di vita del neonato (o dall’ ingresso in famiglia o in Italia nel caso di adozione o affidamento nazionale e internazionale del bambino).

Una direttiva dell’Unione Europea non ancora recepita dall’ Italia nel 2019 ha previsto che il genitore secondario debba astenersi dal lavoro per 10 giorni mentre una proposta del Partito Democratico spinge per allungare il congedo obbligatorio per i papà a tre mesi.

Il congedo facoltativo: il padre lavoratore dipendente può usufruire anche quest’anno di un ulteriore giorno di congedo previo accordo con la madre e la sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria preso da questo ultima. La fruizione di questo congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre di non fruire dello stesso numero di giorni del proprio congedo di maternità anticipando il termine finale del congedo post parto per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il congedo facoltativo del padre

può essere preso contemporaneamente all’ astensione della madre entro comunque il quinto mese dalla nascita del figlio spetta anche nel caso in cui la madre non si avvale del congedo di maternità



Come richiederlo:

I lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità viene erogato direttamente dall’Inps, sono tenuti a presentare domanda all’Inps.

Se le indennità sono erogate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al loro datore di lavoro la fruizione del congedo di paternità (senza dover presentare domanda direttamente all’Inps). In questo caso la somanda verrà fatta direttamente dal datore di lavoro, attraverso il flusso Uniemens.

