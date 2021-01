“Temo di fare sesso con mio marito”: la nuova moda TikTok terrorizza una mamma

Una mamma esprime i suoi timori per una nuova sfida su Tiktok, il social network degli adolescenti.

Unimamme, ultimamente si sta parlando molto di TikTok, il social network molto usato dagli adolescenti e dai bambini che, in questi giorni, è finito nella bufera a causa della morte di Antonella Sicomero, una bambina di 10 anni che avrebbe partecipato a una sfida su questo social finendo per impiccarsi nel suo bagno.

Oggi però vi parliamo di qualcosa di più leggere, di una sfida un po’ più innocua che però impensierisce una mamma.

TikTok: mamma preoccupata chiede consiglio

“Ho notato che sul social media TikTok c’è una nuova moda tra gli adolescenti, quella di riprendersi con in sottofondo il suono dei genitori che fanno sesso. Hanno un’espressione di orrore sui loro volti, con un sottotesto che dice: “per favore fate che stiano applaudendo”.

La mamma ha proseguito aggiungendo che ha trovato questa cosa disgustosa e che ora ha persino timore di considerare di fare sesso con suo marito.

Sia lei che il marito hanno sempre cercato di non fare troppo rumore in camera da letto, ma ovviamente non ci sono garanzie.

“Mi piace pensare che mia figlia di 14 anni non farebbe mai un video con il suono del nostro letto che cigola, ma non sono sicura, dal momento che ora gli adolescenti vogliono ottenere i like a scapito di altre persone.”

Questa mamma e suo marito non vogliono diventare il nuovo video virale sui social, ma sono anche troppo stanchi per aspettare che tutti e tre i figli siano addormentati per fare sesso.

Questi genitori possono avere momenti di intimità solo di sera, perché i figli sono in dad.

Questa mamma ha chiesto aiuto ed ecco cosa le hanno risposto: “qualunque adolescente che posta questi video lo fa perché risentito e inorridito di dover sentire i genitori che fanno sesso, non perché vuole sfruttarlo per la propria gratificazione”.

Un’altra persona ha scritto che la figlia potrebbe girare comunque un filmato con rumori di sesso presi dal web e quindi il timore di fare sesso dei genitori non avrebbe fondamento. “I genitori dovrebbero discutere coi figli su cosa è appropriato postare”.

Qualcun altro sottolinea che la mamma in questione è eccessivamente paranoica.

“Vi voglio introdurre un mio caro amico: le coperte sul pavimento” ha suggerito un’altra persona dando un consiglio pratico per il cigolio del letto.

Infine un altro ha suggerito di mettere una musica molto forte di sottofondo.

“Onestamente a meno che tu non abbia una casa molto grande con camere da letto molto distanti capisco totalmente la questione del sesso, TikTok o meno. Non sarei in grado di godermi il sesso sapendo che qualcuno può sentirmi, specialmente un figlio adolescente. Iniziate a dormire con una macchina che faccia rumore bianco, a volte fare sesso con questi rumori in sottofondo a notte fonda o al mattino è il massimo. Se la accendete solo per fare sesso i bambini lo capiranno subito“.

Il columnist Dan Kois ha aggiunto che secondo lui sicuramente qualche adolescente starà postando video di quel tipo, ma questo non significa che la figlia della mamma in questione lo stia facendo.

“Hai parlato con tua figlia sul rispettare la privacy delle altre persone sui social media?”.

Il columnist su Slate prosegue spiegando che si tratta anche di una questione di educazione, “una cosa che dovresti sicuramente fare è di chiarire con loro che i valori della vostra famiglia includono anche non sfruttare gli altri membri per contenuti, senza chiedere il loro permesso”.

In passato su TikTok si era diffusa la salt challenge, una sfida potenzialmente pericolosa.

Unimamme, voi cosa ne pensate?